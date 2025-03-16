В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина
Киев • УНН
В Чернигове спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке, вызванный попаданием. Эвакуирована пожилая женщина, информация о пострадавших уточняется.
В Чернигове спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
По информации от начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брыжинского, спасатели получили доступ к заваленным квартирам и локализовали пожар, возникший в результате удара.
По состоянию на сейчас информации о пострадавших нет. Известно, что спасатели эвакуировали одну пожилую женщину.
Также ликвидирован пожар в частном секторе, где загорелся дачный дом в результате обстрела.
На месте трагедии работает Пункт несокрушимости, где люди могут согреться и получить необходимую помощь. Психологи ГСЧС оказывают поддержку местным жителям.
Спасательные работы продолжаются, информация о возможных пострадавших уточняется.
Напомним
В Чернигове зафиксировано попадание в пятиэтажный жилой дом. На месте происшествия сразу начали работать экстренные службы.
Террористы попали в пятиэтажку, возник пожар в Чернигове15.03.25, 22:34 • 24295 просмотров