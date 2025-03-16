В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16786 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 31418 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66197 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 215668 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123776 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392662 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311513 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213948 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244319 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255176 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.2м/с
62%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23755 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46533 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133210 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15727 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15098 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133227 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 215668 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392662 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254877 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311513 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3604 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15112 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46548 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72294 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57361 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

Киев • УНН

 • 55690 просмотра

В Чернигове спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке, вызванный попаданием. Эвакуирована пожилая женщина, информация о пострадавших уточняется.

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

По информации от начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брыжинского, спасатели получили доступ к заваленным квартирам и локализовали пожар, возникший в результате удара. 

По состоянию на сейчас информации о пострадавших нет. Известно, что спасатели эвакуировали одну пожилую женщину. 

Также ликвидирован пожар в частном секторе, где загорелся дачный дом в результате обстрела. 

На месте трагедии работает Пункт несокрушимости, где люди могут согреться и получить необходимую помощь. Психологи ГСЧС оказывают поддержку местным жителям. 

Спасательные работы продолжаются, информация о возможных пострадавших уточняется.

Напомним

В Чернигове зафиксировано попадание в пятиэтажный жилой дом. На месте происшествия сразу начали работать экстренные службы.

Террористы попали в пятиэтажку, возник пожар в Чернигове15.03.25, 22:34 • 24295 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина
Чернигов
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,167.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,817.77