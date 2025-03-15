Терористи поцілили в п'ятиповерхівку, виникла пожежа у Чернігові
Київ • УНН
У Чернігові зафіксовано влучання в п’ятиповерховий житловий будинок. На місці працюють всі екстрені служби, рятувальники намагаються ліквідувати масштабну пожежу.
У Чернігові терористи влучили у пʼятиповерховий будинок. Про це повідомляє Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, передає УНН.
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Сьогодні в одному з районів міста зафіксовано влучання в п’ятиповерховий житловий будинок. Унаслідок удару виникла масштабна пожежа, яку намагаються ліквідувати рятувальники.
На місці працюють усі екстрені служби: пожежники, медики та поліцейські.
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що в Чернігові пролунав вибух.
У Чернігові пролунав вибух, існує загроза застосування ударних БпЛА15.03.25, 22:11 • 51932 перегляди