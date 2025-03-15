Терористи поцілили в п'ятиповерхівку, виникла пожежа у Чернігові

У Чернігові терористи влучили у пʼятиповерховий будинок. Про це повідомляє Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, передає УНН.

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Сьогодні в одному з районів міста зафіксовано влучання в п’ятиповерховий житловий будинок. Унаслідок удару виникла масштабна пожежа, яку намагаються ліквідувати рятувальники.

На місці працюють усі екстрені служби: пожежники, медики та поліцейські.

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Раніше було поінформовано, що в Чернігові пролунав вибух.

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