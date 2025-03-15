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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Терористи поцілили в п'ятиповерхівку, виникла пожежа у Чернігові

Київ • УНН

 • 24297 перегляди

У Чернігові зафіксовано влучання в п’ятиповерховий житловий будинок. На місці працюють всі екстрені служби, рятувальники намагаються ліквідувати масштабну пожежу.

Терористи поцілили в п'ятиповерхівку, виникла пожежа у Чернігові

У Чернігові терористи влучили у пʼятиповерховий будинок. Про це повідомляє Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, передає УНН.

Деталі

Сьогодні в одному з районів міста зафіксовано влучання в п’ятиповерховий житловий будинок. Унаслідок удару виникла масштабна пожежа, яку намагаються ліквідувати рятувальники. 

На місці працюють усі екстрені служби: пожежники, медики та поліцейські.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що в Чернігові пролунав вибух.

У Чернігові пролунав вибух, існує загроза застосування ударних БпЛА15.03.25, 22:11 • 51932 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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