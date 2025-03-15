У Чернігові пролунав вибух, існує загроза застосування ударних БпЛА
Київ • УНН
У Чернігові було чутно вибух, повідомляють моніторингові канали. Існує загроза застосування ударних БпЛА, можлива робота ППО, населення закликають до укриттів.
У Чернігові чутно вибух. Про це повідомляють моніторингові канали, передає УНН.
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За Повітряними Силами, спостерігається загроза застосування ударних БпЛА у Чернігові. Відтак, можлива робота ППО.
Населення закликають перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги.
Вибух на околицях Чернігова: що відомо про наслідки31.01.25, 09:59 • 31075 переглядiв