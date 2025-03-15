В Чернигове прозвучал взрыв, существует угроза применения ударных БпЛА
Киев • УНН
В Чернигове был слышен взрыв, сообщают мониторинговые каналы. Существует угроза применения ударных БпЛА, возможна работа ПВО, население призывают к укрытиям.
В Чернигове слышен взрыв. Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает УНН.
Добавим
По Воздушным Силам, наблюдается угроза применения ударных БпЛА в Чернигове. Следовательно, возможна работа ПВО.
Население призывают находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.
Взрыв в окрестностях Чернигова: что известно о последствиях31.01.25, 09:59 • 31057 просмотров