Взрыв в окрестностях Чернигова: что известно о последствиях
Киев • УНН
На окраинах Чернигова произошел взрыв, в результате которого был поврежден частный дом. Пострадавших среди людей нет.
После взрыва на окраинах Чернигова был поврежден частный дом, обошлось без пострадавших, сообщил в пятницу начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский в Telegram, пишет УНН.
Взрывной волной поврежден частный дом. Люди не пострадали
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Как сообщил ранее Брижинский, в окрестностях Чернигова произошел взрыв.