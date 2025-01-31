Взрыв в окрестностях Чернигова: что известно о последствиях

ukenru
В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
30 января, 18:52 • 103793 просмотра

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

Эксклюзив
В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
30 января, 15:12 • 118180 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

Эксклюзив
Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил
30 января, 14:34 • 121287 просмотра

Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил

Эксклюзив
На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция
30 января, 13:06 • 125208 просмотра

На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция

Эксклюзив
"Клуб белого бизнеса" или угроза нацбезопасности? СБУ должна проверить компании со связями с россией
30 января, 12:52 • 118007 просмотра

"Клуб белого бизнеса" или угроза нацбезопасности? СБУ должна проверить компании со связями с россией

Эксклюзив
Законопроект об изменении срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в ВР разъяснили, что ожидает тех, кто не успеет до 4 февраля
30 января, 11:49 • 112193 просмотра

Законопроект об изменении срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в ВР разъяснили, что ожидает тех, кто не успеет до 4 февраля

Эксклюзив
В Ассоциации перевозчиков против остановок маршруток во время тревоги: объяснили почему
30 января, 11:20 • 110624 просмотра

В Ассоциации перевозчиков против остановок маршруток во время тревоги: объяснили почему

Прогнозов на отключение света из-за похолодания нет - Укрэнерго
30 января, 11:09 • 102592 просмотра

Прогнозов на отключение света из-за похолодания нет - Укрэнерго

Эксклюзив
Агробизнесмена Сергея Тарасова, подозреваемого в присвоении земли военных, объявили в международный розыск - документ
30 января, 10:25 • 102005 просмотра

Агробизнесмена Сергея Тарасова, подозреваемого в присвоении земли военных, объявили в международный розыск - документ

Эксклюзив
Важно услышать всех: в комитете ВР по вопросам здоровья нации обсудят будущий законопроект по фармрынку
30 января, 09:58 • 102253 просмотра

Важно услышать всех: в комитете ВР по вопросам здоровья нации обсудят будущий законопроект по фармрынку

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В ЕС отрицают связь между покупкой газа у россии и мирными переговорами

В ЕС отрицают связь между покупкой газа у россии и мирными переговорами

30 января, 23:30 • 82498 просмотра
Глава МАГАТЭ на следующей неделе приедет в Киев: подробности визита

Глава МАГАТЭ на следующей неделе приедет в Киев: подробности визита

31 января, 00:25 • 89833 просмотра
Уникальное явление: на Волыни заметили первые ключи журавлей

Уникальное явление: на Волыни заметили первые ключи журавлей

31 января, 02:26 • 77962 просмотра
Трамп ввел пошлины для товаров из Канады и Мексики

Трамп ввел пошлины для товаров из Канады и Мексики

03:27 • 75803 просмотра
Ночная атака дронов на Киев: обломки повредили балкон одной из квартир на Оболони

Ночная атака дронов на Киев: обломки повредили балкон одной из квартир на Оболони

04:13 • 34285 просмотра
публикации
15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

30 января, 18:35 • 108949 просмотра
Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

30 января, 15:24 • 125070 просмотра
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 235001 просмотра
От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

28 января, 13:25 • 236393 просмотра
Международная помощь Украине: учитываются ли все риски

Международная помощь Украине: учитываются ли все риски
Эксклюзив

28 января, 13:03 • 225789 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

30 января, 15:57 • 107331 просмотра
Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

30 января, 15:36 • 108647 просмотра
Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

30 января, 11:39 • 127627 просмотра
День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

30 января, 04:30 • 135746 просмотра
Бейонсе возвращается с концертами после обвинения в сексуальном насилии ее мужа

Бейонсе возвращается с концертами после обвинения в сексуальном насилии ее мужа

29 января, 17:13 • 122207 просмотра
Актуальное
Взрыв в окрестностях Чернигова: что известно о последствиях

Взрыв в окрестностях Чернигова: что известно о последствиях

Киев  •  УНН

 • 7177 просмотра

Read in English

На окраинах Чернигова произошел взрыв, в результате которого был поврежден частный дом. Пострадавших среди людей нет.

После взрыва на окраинах Чернигова был поврежден частный дом, обошлось без пострадавших, сообщил в пятницу начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский в Telegram, пишет УНН.  

Взрывной волной поврежден частный дом. Люди не пострадали

- написал Брижинский.

Дополнение

Как сообщил ранее Брижинский, в окрестностях Чернигова произошел взрыв.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
chernigovЧернигов

Обратиться по вопросам размещения рекламы