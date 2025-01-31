На околицях Чернігова вибух, пошкоджено будинки - МВА
Київ • УНН
У Чернігові стався вибух на околицях міста. Внаслідок інциденту пошкоджено приватні будинки, деталі події наразі з'ясовуються.
На околицях Чернігова стався вибух, пошкоджено будинки, повідомив у п'ятницю начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський у Telegram, пише УНН.
Вибух на околицях міста. Пошкоджені приватні будинки
Інформація, з його слів, уточнююється.
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