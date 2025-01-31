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На околицях Чернігова вибух, пошкоджено будинки - МВА

Київ • УНН

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У Чернігові стався вибух на околицях міста. Внаслідок інциденту пошкоджено приватні будинки, деталі події наразі з'ясовуються.

На околицях Чернігова стався вибух, пошкоджено будинки, повідомив у п'ятницю начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський у Telegram, пише УНН.

Вибух на околицях міста. Пошкоджені приватні будинки

- написав Брижинський.

Інформація, з його слів, уточнююється.

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Над Україною збили 59 дронів з понад сотні запущених рф31.01.25, 09:25 • 21168 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
chernihivЧернігів

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