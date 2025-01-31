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Над Україною збили 59 дронів з понад сотні запущених рф

Над Україною збили 59 дронів з понад сотні запущених рф

Київ • УНН

 • 21168 перегляди

росія атакувала Україну 102 дронами "Шахед" та безпілотниками-імітаторами з різних напрямків. Сили оборони знищили 59 ударних БпЛА. Через атаку рф постраждали Сумська, Одеська та Черкаська області.

росія вночі атакувала Україну 102 безпілотниками, знищено 59 дронів у 12 областях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 31 січня ворог атакував 102-ма ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - Крим.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

На 09.00 підтверджено збиття 59-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. 37 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків). Чотири ворожі БпЛА - у повітрі, бойова робота триває!

- повідомили у ПС ЗСУ в соцмережах.

Внаслідок ворожої атаки, як вказано, постраждали Сумщина, Одещина та Черкащина.

Пошкодження балкона у будинку на столичній Оболоні не пов'язано з атакою рф - КМВА31.01.25, 08:30 • 34043 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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