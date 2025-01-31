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Пошкодження балкона у будинку на столичній Оболоні не пов'язано з атакою рф - КМВА

Пошкодження балкона у будинку на столичній Оболоні не пов'язано з атакою рф - КМВА

Київ • УНН

 • 34043 перегляди

Пошкодження будинку в Оболонському районі Києва сталося через коротке замикання в кондиціонері. Інцидент не пов'язаний з ворожою атакою, постраждалих немає.

Пошкодження балкона у будинку в Оболонському районі Києва сталося через коротке замикання в кондиціонері, інцидент не пов'язаний з ворожою атакою, постраждалих немає, повідомив у п'ятницю голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Попередньо озвучені відомості щодо падіння вночі уламків ворожого дрона на будинок в Оболонському районі - не підтверджуються", - повідомив Ткаченко. 

За інформацію ситуаційного центру, внаслідок короткого замкнення в кондиціонері пошкоджено трубопровід з фреоном, який з’єднує зовнішній та внутрішні блоки. Пошкоджено склопакет балкона, зазначив посадовець.

"Подія не повʼязана з ворожою атакою. Без постраждалих", - вказав Ткаченко.

Нагадаємо

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що на Оболоні, за попередніми даними, внаслідок падіння уламків БпЛА, розбите скло та є пошкодження балкона в одній з квартир у багатоповерхівці.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
kyivКиїв

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