Нічна атака дронів на Київ: уламки пошкодили балкон однієї з квартир на Оболоні

В ніч на 31 січня російські окупанти вкотре атакувати Київ дронами. Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника на Оболоні в багатоповерхівці пошкоджена квартира. Про це написав у своєму Telegram-каналі київський міський голова Віталій Кличко, передає УНН.

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Як повідомив мер столиці, в одному з районів зафіксовано падіння уламків, постраждав балкон однієї з квартир багатоповерхового будинку.

На Оболоні, за попередніми даними, внаслідок падіння уламків БпЛА, розбите скло та пошкодження балкону в одній з квартир у багатоповерхівці - йдеться у дописі міського голови.

Кличко також поінформував, що рятувальники та медики вже на місці. Станом на зараз постраждалих немає.

Нагадаємо

Внаслідок російського обстрілу житлового будинку в Сумах загинуло 9 людей, 13 отримали поранення. Пошкоджено 2 багатоповерхівки та понад 20 автомобілів, поліція прийняла 129 заяв від місцевих мешканців.

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