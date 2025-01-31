Ночная атака дронов на Киев: обломки повредили балкон одной из квартир на Оболони
Киев • УНН
российские оккупанты совершили атаку дронами на Киев ночью 31 января. В результате падения обломков беспилотника поврежден балкон и выбиты стекла в квартире многоэтажки на Оболони, пострадавших нет.
В ночь на 31 января российские оккупанты в очередной раз атаковали Киев дронами. В результате падения обломков вражеского беспилотника на Оболони в многоэтажке повреждена квартира. Об этом написал в своем Telegram-канале киевский городской голова Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
Как сообщил мэр столицы, в одном из районов зафиксировано падение обломков, пострадал балкон одной из квартир многоэтажного дома.
На Оболони, по предварительным данным, в результате падения обломков БпЛА, разбито стекло и повреждение балкона в одной из квартир в многоэтажке
Кличко также проинформировал, что спасатели и медики уже на месте. По состоянию на сейчас пострадавших нет.
Напомним
В результате российского обстрела жилого дома в Сумах погибли 9 человек, 13 получили ранения. Повреждены 2 многоэтажки и более 20 автомобилей, полиция приняла 129 заявлений от местных жителей.
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