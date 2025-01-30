Новые атаки на Донецкую область: оккупанты применили FPV-дроны и 500-кг авиабомбу, есть раненые
Киев • УНН
В результате российских атак в Покровске и Белицком ранены 5 мирных жителей. Поврежден автомобиль, 4 двухэтажных дома и административное здание.
Оккупанты не прекращают обстреливать Донецкую область. Как сообщил главы Донецкой ОВА Вадим Филашкин, еще 5 человек ранены в результате сегодняшних ударов, передает УНН.
Детали
По данным главы ОВА, в Покровске 3 человека ранены FPV-дроном, повреждена машина.
На Белицкое Добропольской громады россияне сбросили 500-килограммовую управляемую авиабомбу. Ранения получили две женщины 44 и 47 лет. Повреждены 4 двухэтажки и админздание, добавил Филашкин.
Донецкая область снова под массовыми обстрелами рф: пострадали дети и разрушены десятки домов30.01.25, 13:22 • 19466 просмотров