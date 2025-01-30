Нові атаки на Донеччину: окупанти застосували FPV-дрони та 500-кг авіабомбу, є поранені

Окупанти не припиняють обстрілювати Донецьку область. Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, ще 5 людей поранені внаслідок сьогоднішніх ударів, передає УНН.

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За даними голови ОВА, ц Покровську 3 людини поранені FPV-дроном, пошкоджено автівку.

На Білицьке Добропільської громади росіяни скинули 500-кілограмову керовану авіабомбу. Поранення отримали дві жінки 44 і 47 років. Пошкоджено 4 двоповерхівки і адмінбудівлю, додав Філашкін.

Донеччина знову під масовими обстрілами рф: постраждали діти та зруйновано десятки будинків