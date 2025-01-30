Донеччина знову під масовими обстрілами рф: постраждали діти та зруйновано десятки будинків

ukenru
09:48 • 24339 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 56807 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 98036 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 119805 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 152685 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 209235 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 169505 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 150546 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124624 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109697 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 118225 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 122110 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 117557 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 121364 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 115521 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 171253 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 169895 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 302248 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 330230 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 265306 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 8956 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 51163 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 53695 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 117557 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 99187 перегляди
Актуальне
Донеччина знову під масовими обстрілами рф: постраждали діти та зруйновано десятки будинків

Донеччина знову під масовими обстрілами рф: постраждали діти та зруйновано десятки будинків

Київ • УНН

 • 29945 перегляди

Внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинула одна людина, поранено 6 осіб, включаючи двох дітей. Пошкоджено понад 40 приватних будинків у різних населених пунктах, 7 з них повністю зруйновані.

У результаті масових російських обстрілів у Донецькій області поранено 6 людей, включаючи двох дітей, одна людина загинула, пошкоджено понад 40 приватних будинків у кількох населених пунктах, 7 з них повністю зруйновані, повідомив у четвер голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Донеччина знову під масовими обстрілами - є жертви серед цивільних", - написав Філашкін і перечислив:

  • У Краматорську щонайменше 5 людей поранено, у тому числі двоє дітей: 8-річний хлопчик і 7-річна дівчинка. Обсяги пошкоджень встановлюють.
    • У Костянтинівці пошкоджені 3 приватні будинки.
      • В Іванопіллі 1 людина загинула, пошкоджено 7 будинків.
        • У Білокузьминівці пошкоджено 6 будинків.
          • У Комарі пошкоджено 25 приватних будинків, із них 7 зруйновані повністю.
            • 1 людина поранена у Часовому Яру.

              Доповнення

              За даними ГУНП в Донецькій області, минулої доби росіяни вбили одну людину та ще чотирьох поранили на Донеччині. За добу поліція зафіксувала 2 460 російських обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Війська рф вдарили по 9 населених пунктах: містах Білицьке, Костянтинівка, Лиман, Покровськ, Родинське, Сіверськ, селах Іванопілля, Іллінівка, Олександрівка. Руйнувань зазнали 69 цивільних об’єктів, з них 40 житлових будинків:

              • У Сіверську внаслідок артобстрілу загинула цивільна особа, пошкоджено приватний будинок.
                • По Покровську окупанти били тричі, зокрема дронами - поранили двох мирних жителів, пошкодили приватний будинок, кафе, цивільне авто.
                  • На Білицьке росія скинула дві авіабомби «ФАБ-500» - двоє людей травмовані, пошкоджено 14 приватних будинків, 4 автомобілі.
                    • У Родинському пошкоджено 4 приватних оселі та господарську споруду.
                      • Костянтинівку ворог атакував трьома бомбами «ФАБ-250» - пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, заклад освіти, 8 гаражів, цивільне авто.
                        • У Лимані постраждали 7 приватних будинків, 4 господарських споруди, гараж, автомобіль, лінія електропередач.
                          • В Іллінівці Костянтинівської громади є руйнування на підприємстві, в Іванопіллі – пошкоджено приватний будинок.

                            Майже половина боїв - на Покровському напрямку: Генштаб показав оновлену карту бойових дій30.01.25, 08:34 • 25591 перегляд

                            Юлія Шрамко

                            Юлія Шрамко

                            Війна
                            kramatorskКраматорськ
                            donetskДонецьк

                            Звернутися з питань розміщення реклами