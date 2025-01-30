Донеччина знову під масовими обстрілами рф: постраждали діти та зруйновано десятки будинків

У результаті масових російських обстрілів у Донецькій області поранено 6 людей, включаючи двох дітей, одна людина загинула, пошкоджено понад 40 приватних будинків у кількох населених пунктах, 7 з них повністю зруйновані, повідомив у четвер голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Донеччина знову під масовими обстрілами - є жертви серед цивільних", - написав Філашкін і перечислив:

У Краматорську щонайменше 5 людей поранено, у тому числі двоє дітей: 8-річний хлопчик і 7-річна дівчинка. Обсяги пошкоджень встановлюють.

У Костянтинівці пошкоджені 3 приватні будинки.

В Іванопіллі 1 людина загинула, пошкоджено 7 будинків.

У Білокузьминівці пошкоджено 6 будинків.

У Комарі пошкоджено 25 приватних будинків, із них 7 зруйновані повністю.

1 людина поранена у Часовому Яру.

Доповнення

За даними ГУНП в Донецькій області, минулої доби росіяни вбили одну людину та ще чотирьох поранили на Донеччині. За добу поліція зафіксувала 2 460 російських обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Війська рф вдарили по 9 населених пунктах: містах Білицьке, Костянтинівка, Лиман, Покровськ, Родинське, Сіверськ, селах Іванопілля, Іллінівка, Олександрівка. Руйнувань зазнали 69 цивільних об’єктів, з них 40 житлових будинків:

У Сіверську внаслідок артобстрілу загинула цивільна особа, пошкоджено приватний будинок.

По Покровську окупанти били тричі, зокрема дронами - поранили двох мирних жителів, пошкодили приватний будинок, кафе, цивільне авто.

На Білицьке росія скинула дві авіабомби «ФАБ-500» - двоє людей травмовані, пошкоджено 14 приватних будинків, 4 автомобілі.

У Родинському пошкоджено 4 приватних оселі та господарську споруду.

Костянтинівку ворог атакував трьома бомбами «ФАБ-250» - пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, заклад освіти, 8 гаражів, цивільне авто.

У Лимані постраждали 7 приватних будинків, 4 господарських споруди, гараж, автомобіль, лінія електропередач.

В Іллінівці Костянтинівської громади є руйнування на підприємстві, в Іванопіллі – пошкоджено приватний будинок.

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