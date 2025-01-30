Майже половина боїв - на Покровському напрямку: Генштаб показав оновлену карту бойових дій

За минулу добу зафіксовано 158 бойових зіткнень на фронті, найбільше - на Покровському напрямку, також ворог був активний на Лиманському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8 годину 30 січня і показали карту бойових дій за 29 січня, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 158 бойових зіткнень - повідомили у Генштабі.

Вчора противник, як вказано, завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 43 авіаційних удари, скинувши 96 КАБ, застосував 2120 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив більш ніж п’ять тисяч триста обстрілів, з них 90 - із РСЗВ.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу та техніки, один засіб ППО, а також два інших важливих об’єкти російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками:

На Харківському напрямку, за уточненою інформацією, ворог наступальних дій не проводив.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Новоосинового, Колісниківки, Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новоєгорівки, Копанок, Макіївки, Новолюбівки, Торського, Ямполівки та Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку ворог шість разів атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку зафіксовано десять боєзіткнень в районах Новомаркового, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак неподалік населених пунктів Кримське та Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 72 штурмових і наступальних дії агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Дачне та Улакли.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили шість атак позицій українських військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Роздольне та Новоочеретувате.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог штурмових та наступальних дій не проводив, здійснює перманентні обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури з усіх наявних видів озброєння, активно застосовує ударні БпЛА.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та БпЛА по районах українських населених пунктів.

"В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили вісім атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 19 авіаційних ударів, із застосуванням 35 керованих бомб, також здійснив 426 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, із яких 12 - з РСЗВ", - сказано у повідомленні.

Наші воїни, як зазначається, завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Генштаб: у межах доби окупаційні сили втратили 1270 військовослужбовців