Генштаб: у межах доби окупаційні сили втратили 1270 військовослужбовців
Київ • УНН
За минулу добу українські військові ліквідували 1270 окупантів. Також знищено 4 танки, 17 артилерійських систем, 54 БПЛА та іншу військову техніку противника.
Терористи втратив 1270 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати окупаційних військ за період з 24.02.22 по 30.01.25:
- Особовий склад: 835 940 (+1270).
- Танки: 9890 (+4).
- Броньовані бойові машини: 20614 (+17).
- Артилерійські системи: 22412 (+17).
- РСЗВ: 1264.
- Засоби ППО: 1050.
- Літаки: 369.
- Гелікоптери: 331.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 23510 (+54).
- Крилаті ракети: 3054.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 35451 (+85).
- Спеціальна техніка: 3725 (+4).
152 бойових зіткнення на фронті: де окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ - Генштаб29.01.25, 22:52 • 37729 переглядiв