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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: в пределах суток оккупационные силы потеряли 1270 военнослужащих

Генштаб: в пределах суток оккупационные силы потеряли 1270 военнослужащих

Киев  •  УНН

 • 13258 просмотра

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За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1270 оккупантов. Также уничтожено 4 танка, 17 артиллерийских систем, 54 БПЛА и другую военную технику противника.

Террористы потерял 1270 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери оккупационных войск за период с 24.02.22 по 30.01.25:

- Личный состав: 835 940 (+1270).

- Танки: 9890 (+4).

- Бронированные боевые машины: 20614  (+17).

- Артиллерийские системы: 22412 (+17).

- РСЗВ: 1264.

- Средства ППО: 1050.

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 331.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 23510 (+54).

- Крылатые ракеты: 3054.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 35451 (+85).

- Специальная техника: 3725 (+4).

152 боевых столкновения на фронте: где оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ - Генштаб29.01.25, 22:52 • 23287 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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