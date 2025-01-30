Генштаб: в пределах суток оккупационные силы потеряли 1270 военнослужащих
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1270 оккупантов. Также уничтожено 4 танка, 17 артиллерийских систем, 54 БПЛА и другую военную технику противника.
Террористы потерял 1270 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери оккупационных войск за период с 24.02.22 по 30.01.25:
- Личный состав: 835 940 (+1270).
- Танки: 9890 (+4).
- Бронированные боевые машины: 20614 (+17).
- Артиллерийские системы: 22412 (+17).
- РСЗВ: 1264.
- Средства ППО: 1050.
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 331.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 23510 (+54).
- Крылатые ракеты: 3054.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 35451 (+85).
- Специальная техника: 3725 (+4).
152 боевых столкновения на фронте: где оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ - Генштаб29.01.25, 22:52 • 23287 просмотров