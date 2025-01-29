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152 боевых столкновения на фронте: где оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ - Генштаб

152 боевых столкновения на фронте: где оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 3301 просмотра

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За сутки произошло 152 боевых столкновения на разных направлениях фронта. Больше всего атак врага зафиксировано на Покровском направлении - 67 попыток прорыва возле 12 населенных пунктов.

На фронте произошло 152 боестолкновения. Враг продолжает активно штурмовать на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении оккупанты один раз пытались продвинуться в направлении Казачьей Лопани.

На Купянском направлении противник 10 раз атаковал возле Петропавловки, Новоосиново, Колесниковки, Загрызово и Лозовой.

На Лиманском направлении вражеские войска атаковали в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Макеевка, Новолюбовка, Торское, Ямполовка и Зеленая Долина. Защитники отбили 26 атак.

На Северском направлении террористы 6 штурмовали в районе Верхнекаменского.

На Краматорском направлении ВСУ отбили 10 попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Новомарочного, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты 15 раз атаковали в районах Крымского и Торецка.

На Покровском направлении террористы 67 раз в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Лисовка, Возрождение, Зверево, Котлино, Удачное, Котляровка, Андреевка, Дачное и Улаклы.

На Новопавловском направлении захватчики реализовали 6 атак неподалеку населенных пунктов Константинополь, Разлив, Раздольное и Новоочеретоватое.

Горячее всего на фронте сегодня на Покровском и Лиманском направлениях - Генштаб29.01.25, 16:20 • 20134 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
kharkivХарьков

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