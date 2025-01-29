Горячее всего на фронте сегодня на Покровском и Лиманском направлениях - Генштаб
Киев • УНН
С начала суток российские войска совершили 91 попытку атаковать позиции ВСУ, больше всего на Покровском направлении - 39 атак. На Лиманском направлении отражено 19 вражеских атак.
С начала текущих суток на фронте произошел 91 бой, большинство - на Покровском направлении, где враг несет значительные потери в живой силе, противник был активен и на Лиманском направлении, сообщили в Генеральном штабе в сводке на 16 часов 29 января, пишет УНН.
Противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины, Силы обороны сдерживают захватчиков, нанося им значительные потери. За сегодня количество вражеских атак возросло до 91
Продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы Черниговщины и Сумщины. От обстрелов террористической армии сегодня пострадали ряд населенных пунктов, среди которых Старая Гута, Студенок, Тимофеевка, Бобылевка и Камень.
Ситуация по направлениям, как сообщается, следующая:
Восемь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы неподалеку Петропавловки, Новоосинового, Колесниковки, Загрызово и Лозовой. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Макеевка, Новолюбовка, Торское, Ямполовка и Зеленая Долина. С начала суток украинские воины отбили уже 19 атак, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Сиверском направлении с начала суток враг совершил пять попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Верхнекаменского, получил отпор.
На Краматорском направлении украинские защитники отбили семь штурмовых действий захватчиков вблизи Новомаркового, Часового Яра и Ступочек.
На Торецком направлении украинские защитники отбили одну вражескую атаку в районе Торецка.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили уже 39 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Лисовка, Возрождение, Зверево, Котлино, Удачное, Котляровка, Андреевка, Дачное и Улаклы. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже отбили 27 атак противника на направлении. Враг несет значительные потери в живой силе.
На Новопавловском направлении захватчики совершили шесть атак позиций украинских войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Раздольное и Новоочеретоватое. Одно боестолкновение продолжается.
На Харьковском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.
"На Курщине украинские защитники за сегодня отбили две атаки российских захватчиков, три боестолкновения продолжаются, кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив при этом 21 управляемую авиационную бомбу", - отметили в Генштабе.
Активнее всего - на Покровском, врага сдерживают на Новопавловском направлениях: Генштаб обновил карту боевых действий29.01.25, 08:31 • 22574 просмотра