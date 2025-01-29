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Активнее всего - на Покровском, врага сдерживают на Новопавловском направлениях: Генштаб обновил карту боевых действий

Киев  •  УНН

 • 9832 просмотра

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На фронте произошло 193 боевых столкновения, почти половина из них - на Покровском направлении. Противник нанес 2 ракетных и 33 авиационных удара, совершил более 5 тысяч артиллерийских обстрелов.

На фронте произошло 193 боев за прошедшие сутки, почти половина - на Покровском направлении, Силы обороны продолжают сдерживать врага на Новопавловском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 29 января и показали карту боевых действий, пишет УНН.

За прошедшие сутки состоялось 193 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 33 авиационных удара с применением двух ракет и 71 КАБ. Кроме этого, совершил более 5 тысяч артиллерийских обстрелов, из них 84 - из реактивных систем залпового огня, и применил для поражения 2424 дрона-камикадзе.

"За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли один удар по складу боеприпасов, семь - по районам сосредоточения личного состава и военной техники, два удара по пунктам управления и два - по артиллерийским системам противника", - говорится в сводке.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям такова:

На Харьковском направлении за прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений с российскими захватчиками в районах Волчанска и Старицы.

На Купянском направлении наши войска остановили 14 атак противника в районах Кутьковки, Кондрашовки, Двуречной, Петропавловки, Новой Кругляковки и Богуславки.

Количество боевых столкновений за сутки на Лиманском направлении достигло 10. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Новоегоровки, Богуславки, Новолюбовки, Макеевки и в Серебрянском лесу.

На Сиверском направлении враг 17 раз атаковал позиции наших защитников в районах Белогоровки, Новоселки и Верхнекаменского.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении Силы обороны отбили 11 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Предтечино, Белой Горы и Часового Яра.

Враг 20 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах населенных пунктов Крымское, Дилиевка, Дачное, Торецк и Щербиновка.

На Покровском направлении 88 атак отражено нашими защитниками. Враг пытался продвинуться неподалеку населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Проминь, Сухой Яр, Лисовка, Зеленое, Возрождение, Шевченко, Покровск, Сергеевка, Удачное, Надиевка, Успеновка, Нововасильевка, Новоалександровка, Алексеевка, Муравка, Дачное, Богдановка, Курахово и Улаклы.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Новопавловском направлении. В районах населенных пунктов Константинополь и Разлив оккупанты семь раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

На Гуляйпольском направлении захватчики пять раз атаковали район населенного пункта Новоселка.

Наши воины отбили одну атаку российских захватчиков на Приднепровском направлении.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.

"На Курском направлении вчера состоялось десять боевых столкновений, враг нанес 24 авиационных удара с применением 34 КАБ, совершил более трехсот артиллерийских обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

Потери рф за сутки: Защитники уничтожили 1670 захватчиков29.01.25, 07:34 • 13688 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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