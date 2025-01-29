Найактивніше - на Покровському, ворога стримують на Новопавлівському напрямках: Генштаб оновив карту бойових дій
Київ • УНН
На фронті відбулося 193 бойових зіткнення, майже половина з них - на Покровському напрямку. Противник завдав 2 ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснив понад 5 тисяч артилерійських обстрілів.
На фронті сталося 193 боїв минулої доби, майже половина - на Покровському напрямку, Сили оборони продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8 годину 29 січня та показали карту бойових дій, пише УНН.
Протягом минулої доби відбулось 193 бойових зіткнення
За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 33 авіаційних ударів із застосуванням двох ракет та 71 КАБ. Окрім цього, здійснив понад 5 тисяч артилерійських обстрілів, з них 84 - із реактивних систем залпового вогню, та застосував для ураження 2424 дрони-камікадзе.
"Минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали одного удару по складу боєприпасів, сім - по районах зосередження особового складу та військової техніки, два удари по пунктах управління та два - по артилерійських системах противника", - ідеться у зведенні.
За даними Генштабу, ситуація за напрямками така:
На Харківському напрямку минулої доби відбулося сім бойових зіткнень з російськими загарбниками в районах Вовчанська та Стариці.
На Куп’янському напрямку наші війська зупинили 14 атак противника в районах Кутьківки, Кіндрашівки, Дворічної, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Богуславки.
Кількість бойових зіткнень за добу на Лиманському напрямку досягла 10. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Новоєгорівки, Богуславки, Новолюбівки, Макіївки та у Серебрянському лісі.
На Сіверському напрямку ворог 17 разів атакував позиції наших захисників в районах Білогорівки, Новосілки та Верхньокам’янського.
Минулої доби на Краматорському напрямку Сили оборони відбили 11 ворожих спроб просунутись вперед поблизу Предтечиного, Білої Гори та Часового Яру.
Ворог 20 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Кримське, Диліївка, Дачне, Торецьк та Щербинівка.
На Покровському напрямку 88 атак відбито нашими захисниками. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Зелене, Відродження, Шевченко, Покровськ, Сергіївка, Удачне, Надіївка, Успенівка, Нововасилівка, Новоолександрівка, Олексіївка, Муравка, Дачне, Богданівка, Курахове та Улакли.
Сили оборони продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку. В районах населених пунктів Костянтинопіль та Розлив окупанти сім разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.
На Гуляйпільському напрямку загарбники п’ять разів атакували район населеного пункту Новосілка.
Наші воїни відбили одну атаку російських загарбників на Придніпровському напрямку.
На Оріхівському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.
Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.
"На Курському напрямку вчора відбулось десять бойових зіткнень, ворог завдав 24 авіаційних удари із застосуванням 34 КАБ, здійснив більш ніж триста артилерійських обстрілів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.
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