Втрати рф за добу: Захисники знищили 1670 загарбників
Київ • УНН
За минулу добу ЗСУ ліквідували 1670 ворожих військових. Також знищено 10 танків, 24 БМП, 29 артилерійських систем та 57 БПЛА противника.
Ворог втратив 1670 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати ворога за період з 24.02.22 по 29.01.25:
- Особовий склад: 834 670 (+1670).
- Танки: 9886 (+10).
- Броньовані бойові машини: 20597 (+24).
- Артилерійські системи: 22395 (+29).
- РСЗВ: 1264 (+1).
- Засоби ППО: 1050.
- Літаки: 369.
- Гелікоптери: 331.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 23456 (+57).
- Крилаті ракети: 3054 (+1).
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 35366 (+97).
- Спеціальна техніка: 3721 (+3).
На фронті 159 боїв за добу: Генштаб показав карту бойових дій28.01.25, 08:40 • 26628 переглядiв