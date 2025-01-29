Потери рф за сутки: Защитники уничтожили 1670 захватчиков
Киев • УНН
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1670 вражеских военных. Также уничтожено 10 танков, 24 БМП, 29 артиллерийских систем и 57 БПЛА противника.
Враг потерял 1670 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 29.01.25:
- Личный состав: 834 670 (+1670).
- Танки: 9886 (+10).
- Бронированные боевые машины: 20597 (+24).
- Артиллерийские системы: 22395 (+29).
- РСЗВ: 1264 (+1).
- Средства ППО: 1050.
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 331.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 23456 (+57).
- Крылатые ракеты: 3054 (+1).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 35366 (+97).
- Специальная техника: 3721 (+3).
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