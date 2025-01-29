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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Потери рф за сутки: Защитники уничтожили 1670 захватчиков

Потери рф за сутки: Защитники уничтожили 1670 захватчиков

Киев  •  УНН

 • 3551 просмотра

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За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1670 вражеских военных. Также уничтожено 10 танков, 24 БМП, 29 артиллерийских систем и 57 БПЛА противника.

Враг потерял 1670 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 29.01.25:

- Личный состав: 834 670 (+1670).

- Танки: 9886 (+10).

- Бронированные боевые машины: 20597 (+24).

- Артиллерийские системы: 22395 (+29).

- РСЗВ: 1264 (+1).

- Средства ППО: 1050.

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 331.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 23456 (+57).

- Крылатые ракеты: 3054 (+1).

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 35366 (+97).

- Специальная техника: 3721 (+3).

На фронте 159 боев за сутки: Генштаб показал карту боевых действий28.01.25, 08:40 • 24603 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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