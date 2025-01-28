На фронте 159 боев за сутки: Генштаб показал карту боевых действий

На фронте за прошедшие сутки произошло 159 боев, более половины - на Покровском направлении, сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке на 8 часов 28 января, обнародовав карту боевых действий за 27 января, пишет УНН.

Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 159 боестолкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 28 авиаударов, сбросив 60 КАБ. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов, в том числе 87 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2411 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, два зенитно-ракетных комплекса противника", - говорится в сводке.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям такова:

На Харьковском направлении пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска.

На Купянском направлении вчера состоялось шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку Песчаного, Кутьковки, Петропавловки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Макеевка, Терны, Зеленая Долина, Ямполовка, Заречное и Колодязи.

На Сиверском направлении наши воины успешно отбили одну атаку противника в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в районах Часового Яра, Ступочек, Предтечиного и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Торецка, Крымского, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 85 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Елизаветовка, Миролюбовка, Сухой Яр, Зеленое, Котлиное, Удачное, Надеждинка, Котляровка, Успеновка, Преображенка, Богдановка, Барановка, Проминь, Покровск, Новоандреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил восемь атак в районах населенных пунктов Новоселка, Константинополь, Раздольное и Большая Новоселка.

На Ореховском направлении оккупационные войска дважды штурмовали позиции Сил обороны в районе Новоданиловки и в направлении Орехова.

Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории, успешно отбили три наступательные действия врага на Приднепровском направлении.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 24 авиаудара, сбросив при этом 30 КАБ, совершил 302 обстрела, в том числе три из РСЗО. Украинские защитники отбили 13 штурмовых действий захватчиков", - сказано в сводке.

Наши воины, как отмечается, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

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