На фронті 159 боїв за добу: Генштаб показав карту бойових дій

На фронті минулої доби сталося 159 боїв, понад половина - на Покровському напрямку, повідомив Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 8 годину 28 січня, оприлюднивши карту бойових дій за 27 січня, пише УНН.

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 159 боєзіткнень - повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 28 авіаударів, скинувши 60 КАБ. Окрім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 87 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2411 дронів-камікадзе.

"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, два зенітно-ракетних комплекси противника", - ідеться у зведенні.

За даними Генштабу, ситуація за напрямками така:

На Харківському напрямку п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Кутьківки, Петропавлівки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Макіївка, Терни, Зелена Долина, Ямполівка, Зарічне та Колодязі.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно відбили одну атаку противника в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували у районах Часового Яру, Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах Торецька, Кримського, Диліївки та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 85 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Єлізаветівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Зелене, Котлине, Удачне, Надеждинка, Котлярівка, Успенівка, Преображенка, Богданівка, Баранівка, Промінь, Покровськ, Новоандріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив вісім атак в районах населених пунктів Новосілка, Костянтинопіль, Роздольне та Велика Новосілка.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська двічі штурмували позиції Сил оборони в районі Новоданилівки та в напрямку Оріхова.

Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території, успішно відбили три наступальні дії ворога на Придніпровському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 24 авіаудари, скинувши при цьому 30 КАБ, здійснив 302 обстріли, в тому числі три з РСЗВ . Українські захисники відбили 13 штурмових дій загарбників", - сказано у зведенні.

Наші воїни, як зазначається, завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

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