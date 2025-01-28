Ще плюс 1380 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ за минулу добу. Знищено 1380 окупантів, 5 танків, 12 ББМ та іншу військову техніку. Втрати ворога оприлюднив вранці 28 січня Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.25 орієнтовно становили:

особового складу ‒ 833000 (+1380) осіб ліквідовано

танків ‒ 9876 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 20573 (+12)

артилерійських систем ‒ 22366 (+27)

РСЗВ ‒ 1263 (0)

засоби ППО ‒ 1050 (0)

літаків ‒ 369 (0)

гелікоптерів ‒ 331 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 23399 (+72)

крилаті ракети ‒ 3053 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 35269 (+86)

спеціальна техніека ‒ 3718 (+2)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Сили оборони України нещодавно відбили раніше втрачені позиції під Торецьком. Між тим на фронті фіксується просування російських загарбників біля Торецька, Часового Яру та Курахового. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW)

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