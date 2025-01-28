Ще плюс 1380 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ станом на 28 січня. За минулу добу ліквідовано 1380 окупантів, знищено 5 танків, 12 ББМ та іншу техніку.
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ за минулу добу. Знищено 1380 окупантів, 5 танків, 12 ББМ та іншу військову техніку. Втрати ворога оприлюднив вранці 28 січня Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.25 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ 833000 (+1380) осіб ліквідовано
- танків ‒ 9876 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 20573 (+12)
- артилерійських систем ‒ 22366 (+27)
- РСЗВ ‒ 1263 (0)
- засоби ППО ‒ 1050 (0)
- літаків ‒ 369 (0)
- гелікоптерів ‒ 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 23399 (+72)
- крилаті ракети ‒ 3053 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 35269 (+86)
- спеціальна техніека ‒ 3718 (+2)
Дані уточнюються.
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російські військові калічать себе, щоб не воювати проти України - "АТЕШ"28.01.25, 06:00 • 30732 перегляди