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Ще плюс 1380 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Ще плюс 1380 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

 • 29495 перегляди

Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ станом на 28 січня. За минулу добу ліквідовано 1380 окупантів, знищено 5 танків, 12 ББМ та іншу техніку.

Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ за минулу добу. Знищено 1380 окупантів, 5 танків, 12 ББМ та іншу військову техніку. Втрати ворога оприлюднив вранці 28 січня Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.  

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.25 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ 833000 (+1380) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 9876 (+5)
      • бойових броньованих машин ‒ 20573 (+12)
        • артилерійських систем ‒ 22366 (+27)
          • РСЗВ ‒ 1263 (0)
            • засоби ППО ‒ 1050 (0)
              • літаків ‒ 369 (0)
                • гелікоптерів ‒ 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 23399 (+72)
                    • крилаті ракети ‒ 3053 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 35269 (+86)
                            • спеціальна техніека ‒ 3718 (+2)

                              Дані уточнюються.

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