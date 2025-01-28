Еще плюс 1380 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск по состоянию на 28 января. За минувшие сутки ликвидировано 1380 оккупантов, уничтожено 5 танков, 12 ББМ и другую технику.
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск за минувшие сутки. Уничтожено 1380 оккупантов, 5 танков, 12 ББМ и другую военную технику. Потери врага обнародовал утром 28 января Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.01.25 ориентировочно составляли:
- личного состава - 833000 (+1380) человек ликвидировано
- танков - 9876 (+5)
- боевых бронированных машин - 20573 (+12)
- артиллерийских систем - 22366 (+27)
- РСЗВ - 1263 (0)
- средства ППО - 1050 (0)
- самолетов - 369 (0)
- вертолетов - 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 23399 (+72)
- крылатые ракеты - 3053 (0)
- корабли / катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 35269 (+86)
- специальная техника - 3718 (+2)
Данные уточняются.
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