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Еще плюс 1380 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1380 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

 • 7970 просмотра

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Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск по состоянию на 28 января. За минувшие сутки ликвидировано 1380 оккупантов, уничтожено 5 танков, 12 ББМ и другую технику.

Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск за минувшие сутки. Уничтожено 1380 оккупантов, 5 танков, 12 ББМ и другую военную технику. Потери врага обнародовал утром 28 января Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.  

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.01.25 ориентировочно составляли:

  • личного состава - 833000 (+1380) человек ликвидировано
    • танков - 9876 (+5)
      • боевых бронированных машин - 20573 (+12)
        • артиллерийских систем - 22366 (+27)
          • РСЗВ - 1263 (0)
            • средства ППО - 1050 (0)
              • самолетов - 369 (0)
                • вертолетов - 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 23399 (+72)
                    • крылатые ракеты - 3053 (0)
                      • корабли / катера - 28 (0)
                        • подводные лодки - 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн - 35269 (+86)
                            • специальная техника - 3718 (+2)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

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                              Вита Зеленецкая

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