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Найгарячіше на фронті сьогодні на Покровському та Лиманському напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 26995 перегляди

З початку доби російські війська здійснили 91 спробу атакувати позиції ЗСУ, найбільше на Покровському напрямку - 39 атак. На Лиманському напрямку відбито 19 ворожих атак.

З початку поточної доби на фронті стався 91 бій, більшість - на Покровському напрямку, де ворог зазнає значних втрат у живій силі, противник був активний і на Лиманському напрямку, повідомили у Генеральному штабі у зведенні на 16 годину 29 січня, пише УНН.

Противник не припиняє спроб просуватися в глибину території України, Сили оборони стримують загарбників, завдаючи їм значних втрат. За сьогодні кількість ворожих атак зросла до 91

- повідомили у Генштабі

Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Чернігівщини та Сумщини. Від обстрілів терористичної армії сьогодні постраждали низка населених пунктів, серед яких Стара Гута, Студенок, Тимофіївка, Бобилівка та Камінь.

Ситуація за напрямками, як повідомляється, наступна:

Вісім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми неподалік Петропавлівки, Новоосинового, Колісниківки, Загризового та Лозової. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Макіївка, Новолюбівка, Торське, Ямполівка та Зелена Долина. З початку доби українські воїни відбили вже 19 атак, чотири боєзіткнення точаться дотепер.

На Сіверському напрямку від початку доби ворог здійснив п’ять спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районі Верхньокам’янського, отримав відсіч.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили сім штурмових дій загарбників поблизу Новомаркового, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку українські захисники відбили одну ворожу атаку в районі Торецька.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 39 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Дачне та Улакли. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже відбили 27 атак противника на напрямку. Ворог зазнає значних втрат у живій силі.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили шість атак позицій українських військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Роздольне та Новоочеретувате. Одне боєзіткнення триває.

На Харківському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив.

"На Курщині українські захисники за сьогодні відбили дві атаки російських загарбників, три боєзіткнення продовжуються, крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши при цьому 21 керовану авіаційну бомбу", - зазначили у Генштабі.

Найактивніше - на Покровському, ворога стримують на Новопавлівському напрямках: Генштаб оновив карту бойових дій29.01.25, 08:31 • 26493 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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