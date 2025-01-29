152 бойових зіткнення на фронті: де окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ - Генштаб

На фронті відбулося 152 боєзіткнення. Ворог продовжує активно штурмувати на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

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На Харківському напрямку окупанти один раз намагались просунутись в напрямку Козачої Лопані.

На Куп’янському напрямку супротивник 10 разів атакував біля Петропавлівки, Новоосинового, Колісниківки, Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку ворожі війська атакували в районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Макіївка, Новолюбівка, Торське, Ямполівка та Зелена Долина. Захисники відбили 26 атак.

На Сіверському напрямку терористи 6 штурмували в районі Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку ЗСУ відбили 10 спроб загарбників просунутись вперед в районах Новомаркового, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти 15 разів атакували в районах Кримського та Торецька.

На Покровському напрямку терористи 67 разів у районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Дачне та Улакли.

На Новопавлівському напрямку загарбники реалізували 6 атак неподалік населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Роздольне та Новоочеретувате.

Найгарячіше на фронті сьогодні на Покровському та Лиманському напрямках - Генштаб