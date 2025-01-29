152 бойових зіткнення на фронті: де окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ - Генштаб
Київ • УНН
За добу відбулося 152 бойових зіткнення на різних напрямках фронту. Найбільше атак ворога зафіксовано на Покровському напрямку - 67 спроб прориву біля 12 населених пунктів.
На фронті відбулося 152 боєзіткнення. Ворог продовжує активно штурмувати на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
На Харківському напрямку окупанти один раз намагались просунутись в напрямку Козачої Лопані.
На Куп’янському напрямку супротивник 10 разів атакував біля Петропавлівки, Новоосинового, Колісниківки, Загризового та Лозової.
На Лиманському напрямку ворожі війська атакували в районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Макіївка, Новолюбівка, Торське, Ямполівка та Зелена Долина. Захисники відбили 26 атак.
На Сіверському напрямку терористи 6 штурмували в районі Верхньокам’янського.
На Краматорському напрямку ЗСУ відбили 10 спроб загарбників просунутись вперед в районах Новомаркового, Часового Яру та Ступочок.
На Торецькому напрямку окупанти 15 разів атакували в районах Кримського та Торецька.
На Покровському напрямку терористи 67 разів у районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Дачне та Улакли.
На Новопавлівському напрямку загарбники реалізували 6 атак неподалік населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Роздольне та Новоочеретувате.
Найгарячіше на фронті сьогодні на Покровському та Лиманському напрямках - Генштаб29.01.25, 16:20 • 26995 переглядiв