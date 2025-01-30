Почти половина боев - на Покровском направлении: Генштаб показал обновленную карту боевых действий

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За минувшие сутки зафиксировано 158 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - 72 атаки. Противник нанес 43 авиаудара и совершил более 5300 обстрелов.

За минувшие сутки зафиксировано 158 боевых столкновений на фронте, больше всего - на Покровском направлении, также враг был активен на Лиманском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 30 января и показали карту боевых действий за 29 января, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 158 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник, как указано, нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 43 авиационных удара, сбросив 96 КАБ, применил 2120 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил более чем пять тысяч триста обстрелов, из них 90 - из РСЗО.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава и техники, одно средство ПВО, а также два других важных объекта российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям:

На Харьковском направлении, по уточненной информации, враг наступательных действий не проводил.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло десять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Новоосинового, Колесниковки, Загрызово и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 26 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новоегоровки, Копанок, Макеевки, Новолюбовки, Торского, Ямполовки и Зеленой Долины.

На Сиверском направлении враг шесть раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении зафиксировано десять боестолкновений в районах Новомаркового, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак неподалеку населенных пунктов Крымское и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 72 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Лисовка, Возрождение, Зверево, Котлино, Удачное, Котляровка, Андреевка, Дачное и Улаклы.

На Новопавловском направлении захватчики совершили шесть атак позиций украинских войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Раздольное и Новоочеретоватое.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг штурмовых и наступательных действий не проводил, осуществляет перманентные обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры из всех имеющихся видов вооружения, активно применяет ударные БпЛА.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и БпЛА по районам украинских населенных пунктов.

"В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили восемь атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 19 авиационных ударов, с применением 35 управляемых бомб, также совершил 426 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 12 - из РСЗО", - сказано в сообщении.

Наши воины, как отмечается, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Генштаб: в пределах суток оккупационные силы потеряли 1270 военнослужащих30.01.25, 07:27 • 24139 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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