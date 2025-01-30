Донецкая область снова под массовыми обстрелами рф: пострадали дети и разрушены десятки домов

В результате массовых российских обстрелов в Донецкой области ранены 6 человек, включая двух детей, один человек погиб, повреждены более 40 частных домов в нескольких населенных пунктах, 7 из них полностью разрушены, сообщил в четверг глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Донетчина снова под массовыми обстрелами - есть жертвы среди гражданских", - написал Филашкин и перечислил:

В Краматорске по меньшей мере 5 человек ранены, в том числе двое детей: 8-летний мальчик и 7-летняя девочка. Объемы повреждений устанавливаются.

В Константиновке повреждены 3 частных дома.

В Иванополье 1 человек погиб, повреждены 7 домов.

В Белокузьминовке повреждены 6 домов.

В Комаре повреждены 25 частных домов, из них 7 разрушены полностью.

1 человек ранен в Часовом Яру.

Дополнение

По данным ГУНП в Донецкой области, за прошедшие сутки россияне убили одного человека и еще четырех ранили в Донецкой области. За сутки полиция зафиксировала 2 460 российских обстрелов по линии фронта и жилому сектору. Войска рф ударили по 9 населенным пунктам: городах Белицкое, Константиновка, Лиман, Покровск, Родинское, Сиверск, селах Иванополье, Ильиновка, Александровка. Разрушениям подверглись 69 гражданских объектов, из них 40 жилых домов:

В Северске в результате артобстрела погиб гражданский человек, поврежден частный дом.

По Покровску оккупанты били трижды, в частности дронами - ранили двух мирных жителей, повредили частный дом, кафе, гражданское авто.

На Белицкое россия сбросила две авиабомбы «ФАБ-500» - два человека травмированы, повреждены 14 частных домов, 4 автомобиля.

В Родинском повреждены 4 частных дома и хозяйственная постройка.

Константиновку враг атаковал тремя бомбами «ФАБ-250» - повреждены 12 многоквартирных домов, учебное заведение, 8 гаражей, гражданское авто.

В Лимане пострадали 7 частных домов, 4 хозяйственных постройки, гараж, автомобиль, линия электропередач.

В Ильиновке Константиновской громады есть разрушения на предприятии, в Иванополье - поврежден частный дом.

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