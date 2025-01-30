Удар рф по Сумах: кількість жертв зросла до 9, аварійно-рятувальні роботи завершено

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Внаслідок російського обстрілу житлового будинку в Сумах загинуло 9 людей, 13 отримали поранення. Пошкоджено 2 багатоповерхівки та понад 20 автомобілів, поліція прийняла 129 заяв від місцевих мешканців.

У Сумах кількість загиблих у результаті ворожого удару зросла до 9-ти людей, аварійно-рятувальні та пошукові роботи завершено. Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає УНН.

Кількість загиблих зросла до 9-ти людей. Упродовж 19 годин рятувальники розбирали завали, дістаючи з-під руїн тіла. Травмовано 13 осіб, серед яких 8-річна дівчинка. Пошкоджено 2 багатоквартирні будинки та більше 20 автомобілів 

- повідомили рятувальники.

За його словами, поліція прийняла 129 заяв від місцевих мешканців щодо наслідків російського обстрілу. Триває процес документування воєнного злочину росії - прямого удару по цивільних.

Розгорнутий рятувальниками мобільний пункт незламності продовжує працювати в цілодобовому режимі.

Нагадаємо

30 січня ворог завдав удар по одному з 10-поверхових житлових будинків у Сумах. У результаті атаки попередньо зруйновано 9 квартир та 12 балконів. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
ihor-klymenkoІгор Клименко
sumyСуми

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