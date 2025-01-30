Удар рф по Сумах: количество жертв возросло до 9, аварийно-спасательные работы завершены
Киев • УНН
В результате российского обстрела жилого дома в Сумах погибли 9 человек, 13 получили ранения. Повреждены 2 многоэтажки и более 20 автомобилей, полиция приняла 129 заявлений от местных жителей.
В Сумах количество погибших в результате вражеского удара возросло до 9-ти человек, аварийно-спасательные и поисковые работы завершены. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.
Количество погибших возросло до 9-ти человек. В течение 19 часов спасатели разбирали завалы, доставая из-под руин тела. Травмированы 13 человек, среди которых 8-летняя девочка. Повреждены 2 многоквартирных дома и более 20 автомобилей
По его словам, полиция приняла 129 заявлений от местных жителей о последствиях российского обстрела. Продолжается процесс документирования военного преступления России - прямого удара по гражданским.
Развернутый спасателями мобильный пункт несокрушимости продолжает работать в круглосуточном режиме.
Напомним
30 января враг нанес удар по одному из 10-этажных жилых домов в Сумах. В результате атаки предварительно разрушено 9 квартир и 12 балконов.