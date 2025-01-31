Повреждение балкона в доме на столичной Оболони не связано с атакой рф - КГВА
Киев • УНН
Повреждение дома в Оболонском районе Киева произошло из-за короткого замыкания в кондиционере. Инцидент не связан с вражеской атакой, пострадавших нет.
Повреждение балкона в доме в Оболонском районе Киева произошло из-за короткого замыкания в кондиционере, инцидент не связан с вражеской атакой, пострадавших нет, сообщил в пятницу председатель КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Предварительно озвученные сведения о падении ночью обломков вражеского дрона на дом в Оболонском районе - не подтверждаются", - сообщил Ткаченко.
По информации ситуационного центра, в результате короткого замыкания в кондиционере поврежден трубопровод с фреоном, который соединяет внешний и внутренние блоки. Поврежден стеклопакет балкона, отметил чиновник.
"Происшествие не связано с вражеской атакой. Без пострадавших", - указал Ткаченко.
Напомним
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что на Оболони, по предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА, разбито стекло и есть повреждения балкона в одной из квартир в многоэтажке.