Над Украиной сбили 59 дронов из более сотни запущенных рф

россия ночью атаковала Украину 102 беспилотниками, уничтожено 59 дронов в 12 областях, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 31 января враг атаковал 102 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

На 09.00 подтверждено сбитие 59-х ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. 37 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий). Четыре вражеских БпЛА - в воздухе, боевая работа продолжается!