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В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
30 января, 18:52 • 103758 просмотра

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

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В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

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Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил
30 января, 14:34 • 121245 просмотра

Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил

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На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция
30 января, 13:06 • 125169 просмотра

На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция

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"Клуб белого бизнеса" или угроза нацбезопасности? СБУ должна проверить компании со связями с россией
30 января, 12:52 • 117985 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Над Украиной сбили 59 дронов из более сотни запущенных рф

Над Украиной сбили 59 дронов из более сотни запущенных рф

Киев  •  УНН

 • 8072 просмотра

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россия атаковала Украину 102 дронами «Шахед» и беспилотниками-имитаторами с разных направлений. Силы обороны уничтожили 59 ударных БпЛА. Из-за атаки рф пострадали Сумская, Одесская и Черкасская области.

россия ночью атаковала Украину 102 беспилотниками, уничтожено 59 дронов в 12 областях, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 31 января враг атаковал 102 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

На 09.00 подтверждено сбитие 59-х ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. 37 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий). Четыре вражеских БпЛА - в воздухе, боевая работа продолжается!

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Вследствие вражеской атаки, как указано, пострадали Сумщина, Одесская и Черкасская области.

Повреждение балкона в доме на столичной Оболони не связано с атакой рф - КГВА31.01.25, 08:30 • 13217 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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