В окрестностях Чернигова взрыв, повреждены дома - ГВА

На окраине Чернигова произошел взрыв, повреждены дома, сообщил в пятницу начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский в Telegram, пишет УНН.

Взрыв на окраинах города. Повреждены частные дома - написал Брижинский.

Информация, по его словам, уточняется.

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