В окрестностях Чернигова взрыв, повреждены дома - ГВА
Киев • УНН
В Чернигове произошел взрыв на окраинах города. В результате инцидента повреждены частные дома, детали происшествия сейчас выясняются.
На окраине Чернигова произошел взрыв, повреждены дома, сообщил в пятницу начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский в Telegram, пишет УНН.
Взрыв на окраинах города. Повреждены частные дома
Информация, по его словам, уточняется.
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