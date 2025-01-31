Вибух на околицях Чернігова: що відомо про наслідки

Після вибуху на околицях Чернігова було пошкоджено приватний будинок, обійшлося без постраждалих, повідомив у п'ятницю начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський у Telegram, пише УНН.

Вибуховою хвилею пошкоджено приватний будинок. Люди не постраждали - написав Брижинський.

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Як повідомив раніше Брижинський, на околицях Чернігова стався вибух.