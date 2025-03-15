Як правильно посадити плодовий сад: поради

Щоб сад плодових дерев і ягідних кущів давав максимально можливий за обсягом урожай, його необхідно розбити відповідним чином. В Асоціації садівників, виноградарів та виноробів України надали поради, як правильно посадити сад, щоб врахувати всі тонкощі вирощування садових культур, передає УНН.

Які культури підійдуть початківцям?

Перше, що потрібно визначити починаючому садівникові, - які дерева і чагарники посадити в саду. Необхідно знати, що тут потрібно не тільки визначитися з видом рослин, але і дізнатися, чи припустимо між ними сусідство. Річ у тому, що деякі різновиди, як плодових дерев, так і ягідних кущів, не можуть рости в безпосередній близькості один від одного. Пов'язано це з тим, що рослини будуть конкурувати за доступ до живильних речовин, що знаходяться в ґрунті. В результаті виживе сильніший вид, а слабкий буде повільно сохнути й незабаром загине.

Ще одним важливим моментом при виборі, що ж вирощувати в саду, є складність догляду за тією чи іншою культурою. На сьогодні селекціонери вивели багато найрізноманітніших сортів дерев і чагарників. Однак тільки деякі з них вважаються невибагливими до умов зростання і догляду.

Початківець садівник, щоб забезпечити себе в майбутньому рясним і смачним урожаєм, повинен вибирати рослини для посадки за наступними критеріями:

кліматичні умови, в яких повинен вирощуватися сорт. Вибір залежить від погодних умов, характерних для даного регіону вирощування;

врожайність. Цей параметр повинен бути не нижче середнього рівня;

вимоги до догляду. Природно, що початківець садівник свій вибір повинен зупинити на тих культурах, догляд за якими мінімальний і не включає в себе складні агротехнічні процедури;

морозо- і холодостійкість. Чим вище ці показники, тим менше клопоту буде з рослинами при підготовці їх до зими;

термін дозрівання плодів. Краще віддавати перевагу раннім і середньоранніх видам, які плодоносять задовго до появи осінніх заморозків. Це дозволить зібрати новачкові урожай без втрат.

При виборі також потрібно оцінювати характеристики грунту, щоб посаджені саджанці не відчували нестачу в поживних речовинах. Варто зазначити, що для отримання врожаю на протязі сезону необхідно висаджувати кілька різновидів одного виду (наприклад, яблуні чи груші). Причому брати сорти з різним терміном дозрівання плодів.

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Найчастіше новачки вирощують яблуні, груші, сливи і вишні. З чагарників варто вибирати агрус, будь-які різновиди смородини, малину і ожину.

Вибір і підготовка місця

Щоб посадити на своїй ділянці дерева, чагарники і овочеві культури, необхідно попередньо підготувати для них "посадочне місце". Для початку землю слід очистити від дикого чагарнику, рослинних залишків та пнів, а також каменів і іншого сміття. Після цього ґрунт орють і перекопується.

Потім ділянку поливається, щоб спровокувати появу бур'янів. Потім їх знищують і розрівнюють землю. При цьому в ґрунт вносяться добрива, щоб поліпшити її показник. Грунт можна здати на аналіз, щоб точно визначити її стан. Це дозволить з'ясувати, які добрива потрібно вносити.

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Складаємо план розміщення

Для того, щоб правильно організувати свій сад, потрібно провести його зонування та визначити місце вирощування плодових дерев, ягідника і овочевих культур.

Розбивка саду по фруктовим деревам також малюється на листку паперу. На кожну культуру необхідно виділити близько 4 кв. м під одне дерево. Не можна загущать посадки. Відстань між рослинами повинна становити 4-4,5 м, а між рядами - 2,5-3 м. Але якщо будуть вирощуватися колоноподібні сорти, то відстань можна скоротити.

Для отримання врожаю в обсязі для однієї середньої сім'ї потрібно висаджувати приблизно 1-2 дерева кожного різновиду. При цьому слід садити ранні, середні та пізні сорти, щоб отримувати урожай протягом більшої частини сезону. Віддавати перевагу необхідно районованих видам.

Планування ягідника

При формуванні ягідника слід враховувати характеристики вирощуваних культур. Тут важливо визначити сусідів. Наприклад, чорна смородина і агрус, як і обліпиха з калиною не повинні виростати в безпосередній близькості один від одного. Такі види потрібно вирощувати окремо.

Деякі городники воліють висаджувати ягідні кущі вздовж кордону своєї ділянки. Такий формат дозволяє звільнити внутрішній простір саду під інші зони (наприклад, відпочинку) або овочеві культури. Однак такий варіант розміщення можливий тільки при відсутності на ділянці зеленої огорожі.

Важливо правильно визначити густоту посадок. Цей параметр підбирається для кожного різновиду і залежить від сили росту рослин. Наприклад, малину висаджують щільними рядами з відстанню в 1-1,5 м. Між кущами зберігається 0,5 м вільного простору.

Які дерева заборонено висаджувати в лісах України

Міндовкілля затвердило перелік чужорідних видів дерев, заборонених у відтворенні лісів.

До Переліку увійшли 13 видів: айлант найвищий, аралія маньчжурська, в’яз низький, гледичія колюча, горіх чорний, дуб червоний, каркас західний, клен ясенелистий, маслинка вузьколиста, павловнія (види та гібриди), робінія звичайна, черемха пізня, ясен пенсільванський.

Чужорідні види дерев здатні змінити або знищити цілі екосистеми. Не маючи природних ворогів на нових територіях, інвазійні види швидко розмножуються, захоплюють простір та витісняють місцеві види із природних ландшафтів.