Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти
Київ • УНН
У березні 2025 року настає час висаджувати холодостійкі культури у відкритий ґрунт. Місячний календар визначає сприятливі дні для посадки різних рослин, від овочів до фруктових дерев.
Березень – час перших посадок у відкритий ґрунт. У цей період висівають холодостійкі овочі, зелень, ягоди та дерева. Також варто враховувати місячні фази, які впливають на ріст і розвиток рослин, пише УНН.
Які овочі та зелень можна садити у березні?
У першому місяці весни в ґрунт висівають холодостійкі культури, які добре переносять невеликі заморозки:
- Бобові: горох, квасоля та інші.
- Коренеплоди: редис, редька, дайкон, буряк, морква.
- Зелень: петрушка, кріп, цибуля на перо, шпинат, щавель, салат.
Які ягоди та дерева можна висаджувати у березні?
Поки рослини ще знаходяться у стані спокою, їх можна пересаджувати без шкоди для кореневої системи. У цей період добре приживаються:
• Ягідні кущі: смородина, йошта, аґрус.
• Фруктові дерева: груші, сливи, яблуні, персики, черешні, вишні, абрикоси.
Місячний календар посадок на березень 2025 року
Фази Місяця впливають на розвиток рослин, тому варто враховувати їх під час посадкових робіт:
• Зростаючий Місяць (1–13, 30–31 березня): період активного росту, сприятливий для посадки більшості культур.
• Повня (14 березня): небажаний день для посадок, оскільки рослини можуть бути ослабленими.
• Спадаючий Місяць (15–28 березня): чудовий час для посадки коренеплодів і обрізки дерев.
• Новий Місяць (29 березня): варто утриматися від будь-яких робіт у саду та городі.
Несприятливі дні для посадки
У березні 2025 року астрологи не рекомендують садити рослини 1–2, 16, 30–31 числа.
У ці дні краще зайнятися підготовкою ґрунту, прополкою або плануванням майбутніх посадок.
Коли садити овочі, зелень і квіти
Щоб отримати рясний врожай, важливо обрати правильні дати:
• 3–7, 19–21 березня – висівання ранньої капусти, редиски, петрушки, шпинату, руколи, коріандру.
• 5–7 березня – посадка цибулі, селери, базиліку, м’яти, меліси.
• 10–15 березня – оптимальний період для томатів, перцю, баклажанів, білокачанної капусти.
• 19–21 березня – висадка моркви, буряка, картоплі у теплицях.
• 3–7, 19–21 березня – посів однорічних квітів.
• 10–15 березня – час для посадки багаторічних квітів.
• 17–21 березня – пересадка та догляд за кімнатними рослинами.
Що робити, якщо посадковий день несприятливий?
Коли немає відповідних днів для посадки, варто зосередитися на підготовці ґрунту.
Це гарний час для:
• розпушення та удобрення землі,
• покращення її структури,
• мульчування для збереження вологи.
Березень також варто використовувати для підготовки землі.
Це дозволить забезпечити рослинам оптимальні умови для росту в майбутньому.