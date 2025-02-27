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Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

Київ  •  УНН

 • 116664 перегляди

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У березні 2025 року настає час висаджувати холодостійкі культури у відкритий ґрунт. Місячний календар визначає сприятливі дні для посадки різних рослин, від овочів до фруктових дерев.

Березень – час перших посадок у відкритий ґрунт. У цей період висівають холодостійкі овочі, зелень, ягоди та дерева. Також варто враховувати місячні фази, які впливають на ріст і розвиток рослин, пише УНН.

Які овочі та зелень можна садити у березні?

У першому місяці весни в ґрунт висівають холодостійкі культури, які добре переносять невеликі заморозки:

- Бобові: горох, квасоля та інші.

- Коренеплоди: редис, редька, дайкон, буряк, морква.

- Зелень: петрушка, кріп, цибуля на перо, шпинат, щавель, салат.

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Які ягоди та дерева можна висаджувати у березні?

Поки рослини ще знаходяться у стані спокою, їх можна пересаджувати без шкоди для кореневої системи. У цей період добре приживаються:

• Ягідні кущі: смородина, йошта, аґрус.

• Фруктові дерева: груші, сливи, яблуні, персики, черешні, вишні, абрикоси.

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Місячний календар посадок на березень 2025 року

Фази Місяця впливають на розвиток рослин, тому варто враховувати їх під час посадкових робіт:

• Зростаючий Місяць (1–13, 30–31 березня): період активного росту, сприятливий для посадки більшості культур.

• Повня (14 березня): небажаний день для посадок, оскільки рослини можуть бути ослабленими.

• Спадаючий Місяць (15–28 березня): чудовий час для посадки коренеплодів і обрізки дерев.

• Новий Місяць (29 березня): варто утриматися від будь-яких робіт у саду та городі.

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Несприятливі дні для посадки

У березні 2025 року астрологи не рекомендують садити рослини 1–2, 16, 30–31 числа.

У ці дні краще зайнятися підготовкою ґрунту, прополкою або плануванням майбутніх посадок.

Коли садити овочі, зелень і квіти

Щоб отримати рясний врожай, важливо обрати правильні дати:

• 3–7, 19–21 березня – висівання ранньої капусти, редиски, петрушки, шпинату, руколи, коріандру.

• 5–7 березня – посадка цибулі, селери, базиліку, м’яти, меліси.

• 10–15 березня – оптимальний період для томатів, перцю, баклажанів, білокачанної капусти.

• 19–21 березня – висадка моркви, буряка, картоплі у теплицях.

• 3–7, 19–21 березня – посів однорічних квітів.

• 10–15 березня – час для посадки багаторічних квітів.

• 17–21 березня – пересадка та догляд за кімнатними рослинами.

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Що робити, якщо посадковий день несприятливий?

Коли немає відповідних днів для посадки, варто зосередитися на підготовці ґрунту.

Це гарний час для:

• розпушення та удобрення землі,

• покращення її структури,

• мульчування для збереження вологи.

Березень також варто використовувати для підготовки землі.

Це дозволить забезпечити рослинам оптимальні умови для росту в майбутньому.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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