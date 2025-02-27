Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты
Киев • УНН
В марте 2025 года наступает время высаживать холодостойкие культуры в открытый грунт. Лунный календарь определяет благоприятные дни для посадки различных растений, от овощей до фруктовых деревьев.
Март - время первых посадок в открытый грунт. В этот период высевают холодостойкие овощи, зелень, ягоды и деревья. Также следует учитывать лунные фазы, которые влияют на рост и развитие растений, пишет УНН.
Какие овощи и зелень можно сажать в марте?
В первом месяце весны в грунт высевают холодостойкие культуры, которые хорошо переносят небольшие заморозки:
- Бобовые: горох, фасоль и другие.
- Корнеплоды: редис, редька, дайкон, свекла, морковь.
- Зелень: петрушка, укроп, лук на перо, шпинат, щавель, салат.
Какие ягоды и деревья можно высаживать в марте?
Пока растения еще находятся в состоянии покоя, их можно пересаживать без вреда для корневой системы. В этот период хорошо приживаются:
- Ягодные кусты: смородина, йошта, крыжовник.
- Фруктовые деревья: груши, сливы, яблони, персики, черешни, вишни, абрикосы.
Лунный календарь посадок на март 2025 года
Фазы Луны влияют на развитие растений, поэтому стоит учитывать их во время посадочных работ:
- Растущая Луна (1-13, 30-31 марта): период активного роста, благоприятный для посадки большинства культур.
- Полнолуние (14 марта): нежелательный день для посадок, поскольку растения могут быть ослабленными.
- Убывающая Луна (15-28 марта): отличное время для посадки корнеплодов и обрезки деревьев.
- Новолуние (29 марта): стоит воздержаться от любых работ в саду и огороде.
Неблагоприятные дни для посадки
В марте 2025 года астрологи не рекомендуют сажать растения 1-2, 16, 30-31 числа.
В эти дни лучше заняться подготовкой почвы, прополкой или планированием будущих посадок.
Когда сажать овощи, зелень и цветы
Чтобы получить обильный урожай, важно выбрать правильные даты:
- 3-7, 19-21 марта - посев ранней капусты, редиса, петрушки, шпината, рукколы, кориандра.
- 5-7 марта - посадка лука, сельдерея, базилика, мяты, мелиссы.
- 10-15 марта - оптимальный период для томатов, перца, баклажанов, белокочанной капусты.
- 19-21 марта - высадка моркови, свеклы, картофеля в теплицах.
- 3-7, 19-21 марта - посев однолетних цветов.
- 10-15 марта - время для посадки многолетних цветов.
- 17-21 марта - пересадка и уход за комнатными растениями.
Что делать, если посадочный день неблагоприятный?
Когда нет подходящих дней для посадки, стоит сосредоточиться на подготовке почвы.
Это хорошее время для:
- разрыхление и удобрение земли,
- улучшение ее структуры,
- мульчирование для сохранения влаги.
Март также стоит использовать для подготовки земли.
Это позволит обеспечить растениям оптимальные условия для роста в будущем.