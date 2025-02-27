Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты

Март - время первых посадок в открытый грунт. В этот период высевают холодостойкие овощи, зелень, ягоды и деревья. Также следует учитывать лунные фазы, которые влияют на рост и развитие растений, пишет УНН.

Какие овощи и зелень можно сажать в марте?

В первом месяце весны в грунт высевают холодостойкие культуры, которые хорошо переносят небольшие заморозки:

- Бобовые: горох, фасоль и другие.

- Корнеплоды: редис, редька, дайкон, свекла, морковь.

- Зелень: петрушка, укроп, лук на перо, шпинат, щавель, салат.

Какие ягоды и деревья можно высаживать в марте?

Пока растения еще находятся в состоянии покоя, их можно пересаживать без вреда для корневой системы. В этот период хорошо приживаются:

- Ягодные кусты: смородина, йошта, крыжовник.

- Фруктовые деревья: груши, сливы, яблони, персики, черешни, вишни, абрикосы.

Лунный календарь посадок на март 2025 года

Фазы Луны влияют на развитие растений, поэтому стоит учитывать их во время посадочных работ:

- Растущая Луна (1-13, 30-31 марта): период активного роста, благоприятный для посадки большинства культур.

- Полнолуние (14 марта): нежелательный день для посадок, поскольку растения могут быть ослабленными.

- Убывающая Луна (15-28 марта): отличное время для посадки корнеплодов и обрезки деревьев.

- Новолуние (29 марта): стоит воздержаться от любых работ в саду и огороде.

Неблагоприятные дни для посадки

В марте 2025 года астрологи не рекомендуют сажать растения 1-2, 16, 30-31 числа.

В эти дни лучше заняться подготовкой почвы, прополкой или планированием будущих посадок.

Когда сажать овощи, зелень и цветы

Чтобы получить обильный урожай, важно выбрать правильные даты:

- 3-7, 19-21 марта - посев ранней капусты, редиса, петрушки, шпината, рукколы, кориандра.

- 5-7 марта - посадка лука, сельдерея, базилика, мяты, мелиссы.

- 10-15 марта - оптимальный период для томатов, перца, баклажанов, белокочанной капусты.

- 19-21 марта - высадка моркови, свеклы, картофеля в теплицах.

- 3-7, 19-21 марта - посев однолетних цветов.

- 10-15 марта - время для посадки многолетних цветов.

- 17-21 марта - пересадка и уход за комнатными растениями.

Что делать, если посадочный день неблагоприятный?

Когда нет подходящих дней для посадки, стоит сосредоточиться на подготовке почвы.

Это хорошее время для:

- разрыхление и удобрение земли,

- улучшение ее структуры,

- мульчирование для сохранения влаги.

Март также стоит использовать для подготовки земли.

Это позволит обеспечить растениям оптимальные условия для роста в будущем.