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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Генштаб: на фронті 128 бойових зіткнень, найзапекліші бої тривають на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 58589 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомляє про 128 бойових зіткнень на фронті. Найбільша активність ворога спостерігається на Покровському напрямку, де відбулося 36 штурмів.

Генштаб: на фронті 128 бойових зіткнень, найзапекліші бої тривають на Покровському напрямку

На фронті відбулося 128 бойових зіткнень. Найбільш активно ворог атакує на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

На Харківському напрямку росіяни 8 разів штурмували у районах Вовчанська та у бік Петрівки.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Загризове, Лозова та Копанки.

На Лиманському напрямку супротивник 15 разів атакували неподалік населених пунктів Балка Журавка, Іванівка, Надія, Ямполівка та Григорівка.

На Сіверському напрямку 2 ворожих штурми відбили українські захисники, окупанти намагалися просуватись в районах Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку агресор штурмував біля Оріхово-Василівки.

На Торецькому напрямку 17 разів ворожі сили били в районах Торецька та Дружби.

На Покровському напрямку загарбники 36 разів намагались просунутись у районах населених пунктів Суха Балка, Олександропіль, Новоторецьке, Єлизаветівка, Свиридонівка, Промінь, Сергіївка, Котлине, Успенівка, Надіївка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку агресор 12 разів намагався прорвати оборону в районі Костянтинополя та Розливу.

На Гуляйпільському напрямку супротивник бив у районах Новополя та Новосілки.

На Оріхівському напрямку ворог 13 разів атакував у бік населених пунктів Степове, П’ятихатки, Щербаки, Жереб’янки та Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили 4 безрезультатних спроби терористів.

Генштаб: на фронті сьогодні зафіксували близько 130 боїв, найбільше атак на Покровському напрямку13.03.25, 22:28 • 16035 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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