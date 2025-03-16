Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщает о 128 боевых столкновениях на фронте. Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении, где произошло 36 штурмов.
На фронте произошло 128 боевых столкновений. Наиболее активно враг атакует на Покровском направлении. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении россияне 8 раз штурмовали в районах Волчанска и в сторону Петровки.
На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Загрызово, Лозовая и Копанки.
На Лиманском направлении противник 15 раз атаковали неподалеку населенных пунктов Балка Журавка, Ивановка, Надежда, Ямполовка и Григоровка.
На Северском направлении 2 вражеских штурма отбили украинские защитники, оккупанты пытались продвигаться в районах Верхнекаменского и Белогоровки.
На Краматорском направлении агрессор штурмовал возле Орехово-Васильевки.
На Торецком направлении 17 раз вражеские силы били в районах Торецка и Дружбы.
На Покровском направлении захватчики 36 раз пытались продвинуться в районах населенных пунктов Сухая Балка, Александрополь, Новоторецкое, Елизаветовка, Свиридоновка, Проминь, Сергеевка, Котлино, Успеновка, Надеевка и Андреевка.
На Новопавловском направлении агрессор 12 раз пытался прорвать оборону в районе Константинополя и Разлива.
На Гуляйпольском направлении противник бил в районах Новополя и Новоселки.
На Ореховском направлении враг 13 раз атаковал в сторону населенных пунктов Степовое, Пятихатки, Щербаки, Жеребянки и Каменское.
На Приднепровском направлении ВСУ отбили 4 безрезультатных попытки террористов.
Генштаб: на фронте сегодня зафиксировали около 130 боев, больше всего атак на Покровском направлении13.03.25, 22:28 • 16029 просмотров