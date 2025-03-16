Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16499 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 30551 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65672 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214986 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123334 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392398 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311264 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213885 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244295 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255157 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23451 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46142 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132712 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15446 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14765 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132770 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214989 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392399 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254663 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311265 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3422 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14798 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46181 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72220 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57294 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 58587 просмотра

Генштаб ВСУ сообщает о 128 боевых столкновениях на фронте. Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении, где произошло 36 штурмов.

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

На фронте произошло 128 боевых столкновений. Наиболее активно враг атакует на Покровском направлении. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении россияне 8 раз штурмовали в районах Волчанска и в сторону Петровки.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Загрызово, Лозовая и Копанки.

На Лиманском направлении противник 15 раз атаковали неподалеку населенных пунктов Балка Журавка, Ивановка, Надежда, Ямполовка и Григоровка.

На Северском направлении 2 вражеских штурма отбили украинские защитники, оккупанты пытались продвигаться в районах Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении агрессор штурмовал возле Орехово-Васильевки.

На Торецком направлении 17 раз вражеские силы били в районах Торецка и Дружбы.

На Покровском направлении захватчики 36 раз пытались продвинуться в районах населенных пунктов Сухая Балка, Александрополь, Новоторецкое, Елизаветовка, Свиридоновка, Проминь, Сергеевка, Котлино, Успеновка, Надеевка и Андреевка.

На Новопавловском направлении агрессор 12 раз пытался прорвать оборону в районе Константинополя и Разлива.

На Гуляйпольском направлении противник бил в районах Новополя и Новоселки.

На Ореховском направлении враг 13 раз атаковал в сторону населенных пунктов Степовое, Пятихатки, Щербаки, Жеребянки и Каменское.

На Приднепровском направлении ВСУ отбили 4 безрезультатных попытки террористов.

Генштаб: на фронте сегодня зафиксировали около 130 боев, больше всего атак на Покровском направлении13.03.25, 22:28 • 16029 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,167.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,817.77