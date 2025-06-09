Французький уряд розглядає можливість визначити платформу X як "порнографічну"

Париж розглядає можливість зобов'язати X Маска перевіряти вік користувачів. Це може фактично заборонити дітям доступ до програми соціальних мереж.

Передає УНН із посиланням на Рolitico.

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Уряд Франції розглядає можливість визначення X як порноплатформи, що може стати перепоною у доступі дітей до програми соцмереж.

2024 року X вказує на те, що він приймає розповсюдження порнографічного контенту. Тому він повинен розглядатися як такий - заявили в офісі міністра цифрових технологій Клари Шаппаз.

Відомство цифрових технологій Франції наразі вивчає питання. Ідеться про "позначення X в указі про порнографічні сайти, які повинні перевіряти вік своїх користувачів".

Підтвердження відбулося після появи Чаппаз у французькому телешоу "Quotidien" у четвер увечері. Вона сказала, що X незабаром отримає "такі ж гарні папери, як YouPorn", які вказують X заборонити контент для дорослих або запровадити віковий скринінг.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що Pornhub подав до суду на ЄС через правила онлайн-контенту прийняті Брюсселем у ЄС.

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