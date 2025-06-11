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Во Франции соцсети X, Bluesky и Reddit под прицелом из-за жестких правительственных мер по борьбе с порнографией - Politico

Киев • УНН

 • 650 просмотра

Франция может заблокировать X, Bluesky и Reddit, если они не усилят проверку возраста, чтобы защитить детей от порнографии и радикализации. Нарушителям грозят штрафы и блокировка.

Во Франции соцсети X, Bluesky и Reddit под прицелом из-за жестких правительственных мер по борьбе с порнографией - Politico

Во Франции государственная власть серьезно рассматривает возможность ограничения публичного доступа к некоторым популярным социальным сетям, чтобы помешать детям смотреть порнографию и предотвратить их радикализацию. В частности, речь идет о Х, Bluesky и Reddit, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Офис министерши цифровых технологий Клары Шаппаз сообщил изданию, что рассматривает возможность классификации таких сайтов, как Х, Bluesky и Reddit как порнографических платформ.

Это обяжет их ввести строгую проверку возраста в соответствии с новыми французскими правилами, которые вступили в силу в субботу, 7 июня.

Наш приоритет – проверка возраста на любой платформе, которая распространяет или позволяет обмен порнографическим контентом

– говорится в электронном письме из офиса Шаппаз.

Отмечается, что невыполнение этих требований может привести к штрафам, исключению сайтов из результатов поисковых систем или их полной блокировке.

Напомним

Президент Франции заявил о готовности запретить доступ к соцсетям детям до 15 лет, если ЕС не примет законы. Причиной стали случаи насилия среди молодежи.

Во Франции 15-летний ученик напал с ножом на ассистентку учителя во время проверки портфелей. От полученных травм 31-летняя женщина скончалась на месте. Полиция расследует трагедию.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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