Во Франции соцсети X, Bluesky и Reddit под прицелом из-за жестких правительственных мер по борьбе с порнографией - Politico
Киев • УНН
Франция может заблокировать X, Bluesky и Reddit, если они не усилят проверку возраста, чтобы защитить детей от порнографии и радикализации. Нарушителям грозят штрафы и блокировка.
Во Франции государственная власть серьезно рассматривает возможность ограничения публичного доступа к некоторым популярным социальным сетям, чтобы помешать детям смотреть порнографию и предотвратить их радикализацию. В частности, речь идет о Х, Bluesky и Reddit, сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
Офис министерши цифровых технологий Клары Шаппаз сообщил изданию, что рассматривает возможность классификации таких сайтов, как Х, Bluesky и Reddit как порнографических платформ.
Это обяжет их ввести строгую проверку возраста в соответствии с новыми французскими правилами, которые вступили в силу в субботу, 7 июня.
Наш приоритет – проверка возраста на любой платформе, которая распространяет или позволяет обмен порнографическим контентом
Отмечается, что невыполнение этих требований может привести к штрафам, исключению сайтов из результатов поисковых систем или их полной блокировке.
Напомним
Президент Франции заявил о готовности запретить доступ к соцсетям детям до 15 лет, если ЕС не примет законы. Причиной стали случаи насилия среди молодежи.
Во Франции 15-летний ученик напал с ножом на ассистентку учителя во время проверки портфелей. От полученных травм 31-летняя женщина скончалась на месте. Полиция расследует трагедию.