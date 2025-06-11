Макрон погрожує заборонити соцмережі для дітей до 15 років після вбивства у школі

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція готова ввести заборону доступу до соціальних мереж для дітей до 15 років, якщо на рівні ЄС не буде ухвалене відповідне законодавство, – про це повідомляє УНН з посиланнями на західні ЗМІ.

Деталі

Заява прозвучала після інциденту в школі у Ножанті-на-Марні, де 14-річний підліток здійснив смертельне ножове поранення викладача під час перевірки сумок. Національна гвардія відреагувала на подію, а Макрон вважає, що соціальні мережі є одним із факторів, що погіршують насильницьку поведінку серед молоді, пише Reuters.

Заява Президента Франціі пролунала в ефірі France 2.

"Ми повинні заборонити соціальні мережі для тих, кому менше за 15 років" – заявив Макрон.

Президент Франції також зазначив, що соціальні платформи мають технічну можливість перевіряти вік користувачів та зобов’язані це впровадити, пише The Economic Times.

"Платформи можуть верифікувати вік. Зробіть це", – написав Макрон в соцмережі X після інтерв’ю.

Довідка

Президент Франціі Еммануель Макрон давно підтримує ідею "цифрової повнолітності" з 15 років. У 2024 році він ініціював закон, що вимагає батьківської згоди для користування соцмережами до цього віку .

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, у квітні цього року Франція загострила заборону на мобільні телефони у середніх школах. Учні віком 11–15 років мають залишати телефони у спеціальних шафках або мішечках на весь день.