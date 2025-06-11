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Макрон погрожує заборонити соцмережі для дітей до 15 років після вбивства у школі

Київ • УНН

 • 240 перегляди

Президент Франції заявив про готовність заборонити доступ до соцмереж дітям до 15 років, якщо ЄС не прийме закони. Причиною стали випадки насилля серед молоді.

Макрон погрожує заборонити соцмережі для дітей до 15 років після вбивства у школі

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція готова ввести заборону доступу до соціальних мереж для дітей до 15 років, якщо на рівні ЄС не буде ухвалене відповідне законодавство, – про це повідомляє УНН з посиланнями на західні ЗМІ.

Деталі

Заява прозвучала після інциденту в школі у Ножанті-на-Марні, де 14-річний підліток здійснив смертельне ножове поранення викладача під час перевірки сумок. Національна гвардія відреагувала на подію, а Макрон вважає, що соціальні мережі є одним із факторів, що погіршують насильницьку поведінку серед молоді, пише Reuters.

Заява Президента Франціі пролунала в ефірі France 2.

"Ми повинні заборонити соціальні мережі для тих, кому менше за 15 років" – заявив Макрон.

Президент Франції також зазначив, що соціальні платформи мають технічну можливість перевіряти вік користувачів та зобов’язані це впровадити, пише The Economic Times.

"Платформи можуть верифікувати вік. Зробіть це", – написав Макрон в соцмережі X після інтерв’ю.

Довідка

Президент Франціі Еммануель Макрон давно підтримує ідею "цифрової повнолітності" з 15 років. У 2024 році він ініціював закон, що вимагає батьківської згоди для користування соцмережами до цього віку .

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, у квітні цього року Франція загострила заборону на мобільні телефони у середніх школах. Учні віком 11–15 років мають залишати телефони у спеціальних шафках або мішечках на весь день.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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