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Макрон угрожает запретить соцсети для детей до 15 лет после убийства в школе

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Президент Франции заявил о готовности запретить доступ к соцсетям детям до 15 лет, если ЕС не примет законы. Причиной стали случаи насилия среди молодежи.

Макрон угрожает запретить соцсети для детей до 15 лет после убийства в школе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова ввести запрет на доступ к социальным сетям для детей до 15 лет, если на уровне ЕС не будет принято соответствующее законодательство, – об этом сообщает УНН со ссылками на западные СМИ.

Детали

Заявление прозвучало после инцидента в школе в Ножант-на-Марне, где 14-летний подросток совершил смертельное ножевое ранение преподавателя во время проверки сумок. Национальная гвардия отреагировала на происшествие, а Макрон считает, что социальные сети являются одним из факторов, ухудшающих насильственное поведение среди молодежи, пишет Reuters.

Заявление Президента Франции прозвучало в эфире France 2.

"Мы должны запретить социальные сети для тех, кому меньше 15 лет" – заявил Макрон.

Президент Франции также отметил, что социальные платформы имеют техническую возможность проверять возраст пользователей и обязаны это внедрить, пишет The Economic Times.

"Платформы могут верифицировать возраст. Сделайте это", – написал Макрон в соцсети X после интервью.

Справка

Президент Франции Эммануэль Макрон давно поддерживает идею "цифрового совершеннолетия" с 15 лет. В 2024 году он инициировал закон, требующий родительского согласия для пользования соцсетями до этого возраста.

Напомним

Как сообщал УНН, в апреле этого года Франция обострила запрет на мобильные телефоны в средних школах. Ученики в возрасте 11–15 лет должны оставлять телефоны в специальных шкафчиках или мешочках на весь день.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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