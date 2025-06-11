У Франції соцмережі X, Bluesky та Reddit під прицілом через жорсткі урядові заходи щодо порнографії - Politico

$41.560.06
47.500.13
ukenru
"Ціни не знизились": українці не побачили ефекту від заборони аптечного маркетингу - опитування (відео)
Ексклюзив
07:03 • 12582 перегляди

"Ціни не знизились": українці не побачили ефекту від заборони аптечного маркетингу - опитування (відео)

Ексклюзив
07:00 • 28087 перегляди

Чи можлива наразі демобілізація: думка члена комітету ВР з нацбезпеки

Ексклюзив
06:29 • 44471 перегляди

Без підозри та допиту: Зима досі очолює юрдепартамент НБУ, попри відкриту кримінальну справу

Ексклюзив
10 червня, 17:49 • 40233 перегляди

"Сіре" поглинання: YABLUKA можуть придбати “Цитрус” - ринок у шоці

10 червня, 17:12 • 68792 перегляди

США скоротять фінансування військової допомоги Україні в оборонному бюджеті на 2026 рік - Гегсет

10 червня, 16:42 • 53365 перегляди

Зеленський ввів санкції проти "Артеку" та 58 осіб за депортацію українських дітей

10 червня, 14:41 • 57282 перегляди

Що увійде в 18-й пакет санкцій ЄС проти росії: повний перелік

Ексклюзив
10 червня, 13:58 • 62774 перегляди

Чи піде НАЗК по сліду аптек Кузьміних? Підстав для проведення перевірки наразі більш ніж достатньо

Ексклюзив
10 червня, 13:21 • 50740 перегляди

росія скуповує радянські двигуни по світу, щоб залишити Україну без можливості ремонтувати літаки - військовий експерт

10 червня, 13:16 • 46167 перегляди

ЄС запропонував 18-й пакет санкцій проти рф: у фокусі - стеля цін на нафту рф у $45, "тіньовий флот" і банки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3м/с
44%
750мм
Популярнi новини

Грета Тунберг звинуватила Ізраїль у викраденні її в міжнародних водах і відповіла на критику Трампа

11 червня, 00:43 • 26362 перегляди

У Сумах вандали пошкодили Алею Слави, зобразивши символ "Z" на банері

11 червня, 01:47 • 32034 перегляди

НАТО прагне включити кошти для України до нового цільового показника витрат - Bloomberg

06:12 • 25047 перегляди

Данія терміново закуповує наземні системи ППО на мільярди - Міноборони

06:47 • 20024 перегляди

Ілон Маск заявив, що шкодує про деякі свої дописи про Трампа

08:51 • 20628 перегляди
Публікації

Без підозри та допиту: Зима досі очолює юрдепартамент НБУ, попри відкриту кримінальну справу
Ексклюзив

06:29 • 44500 перегляди

Реформа АРМА зависла: хто блокує зміни і чому це небезпечно

10 червня, 16:21 • 69027 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

9 червня, 12:50 • 278975 перегляди

Тінь над фінансами: чому новий закон про факторинг б'є по довірі до банківської системи

9 червня, 09:47 • 266072 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 08:00 • 256551 перегляди
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Синєгубов Олег Васильович

Сем Альтман

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати Америки

Харків

Лос-Анджелес

Білий дім

Реклама
УНН Lite

Над Україною зійшов "Полуничний Місяць": користувачі в соцмережах діляться фото

10 червня, 20:02 • 25828 перегляди

Тепер Ye Ye: Каньє Вест вдруге змінив ім'я

10 червня, 17:29 • 36617 перегляди

Двоє учасників гурту BTS звільнилися з військової служби: готують нові пісні та обіцяють повернутися на сцену "якнайшвидше"

10 червня, 13:35 • 63837 перегляди

Рідкісне шоу в небі 11 червня: "Полуничний Місяць" буде у найнижчій точці за багато років

10 червня, 12:39 • 46759 перегляди

У Польщі мешканці багатоквартирного будинку вивісили оголошення з проханням не займатися гучно коханням

10 червня, 11:04 • 82057 перегляди
Актуальне

Ту-95

Ту-160

Іл-78

Нью-Йорк таймс

Tesla Model Y

У Франції соцмережі X, Bluesky та Reddit під прицілом через жорсткі урядові заходи щодо порнографії - Politico

Київ • УНН

 • 946 перегляди

Франція може заблокувати X, Bluesky та Reddit, якщо вони не посилять перевірку віку, щоб захистити дітей від порнографії та радикалізації. Порушникам загрожують штрафи та блокування.

У Франції соцмережі X, Bluesky та Reddit під прицілом через жорсткі урядові заходи щодо порнографії - Politico

У Франції державна влада серйозно розглядає можливість обмеження публічного доступу до деяких популярних соціальних мереж, щоб завадити дітям дивитися порнографію та запобігти їхній радикалізації. Зокрема, йдеться про Х, Bluesky та Reddit, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Офіс міністерки цифрових технологій Клари Шаппаз повідомив виданню, що розглядає можливість класифікації таких сайтів, як Х, Bluesky та Reddit як порнографічних платформ.

Це зобов’яже їх запровадити сувору перевірку віку відповідно до нових французьких правил, які набули чинності в суботу, 7 червня.

Наш пріоритет – перевірка віку на будь-якій платформі, яка поширює або дозволяє обмін порнографічним контентом

– йдеться в електронному листі з офісу Шаппаз.

Зазначається, що невиконання цих вимог може призвести до штрафів, виключення сайтів із результатів пошукових систем або їх повного блокування.

Нагадаємо

Президент Франції заявив про готовність заборонити доступ до соцмереж дітям до 15 років, якщо ЄС не прийме закони. Причиною стали випадки насилля серед молоді.

У Франції 15-річний учень напав з ножем на асистентку вчителя під час перевірки портфелів. Від отриманих травм 31-річна жінка померла на місці. Поліція розслідує трагедію.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоНовини СвітуТехнології
Європейський Союз
Франція
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9