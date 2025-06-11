У Франції соцмережі X, Bluesky та Reddit під прицілом через жорсткі урядові заходи щодо порнографії - Politico
Київ • УНН
Франція може заблокувати X, Bluesky та Reddit, якщо вони не посилять перевірку віку, щоб захистити дітей від порнографії та радикалізації. Порушникам загрожують штрафи та блокування.
У Франції державна влада серйозно розглядає можливість обмеження публічного доступу до деяких популярних соціальних мереж, щоб завадити дітям дивитися порнографію та запобігти їхній радикалізації. Зокрема, йдеться про Х, Bluesky та Reddit, повідомляє Politico, пише УНН.
Деталі
Офіс міністерки цифрових технологій Клари Шаппаз повідомив виданню, що розглядає можливість класифікації таких сайтів, як Х, Bluesky та Reddit як порнографічних платформ.
Це зобов’яже їх запровадити сувору перевірку віку відповідно до нових французьких правил, які набули чинності в суботу, 7 червня.
Наш пріоритет – перевірка віку на будь-якій платформі, яка поширює або дозволяє обмін порнографічним контентом
Зазначається, що невиконання цих вимог може призвести до штрафів, виключення сайтів із результатів пошукових систем або їх повного блокування.
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