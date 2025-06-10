У Франції школяр витягнув ніж і напав на жінку-педагога: співробітниця середньої школи померла від отриманих травм

Під час перевірки шкільних портфелів 15-річний учень французької середньої школи ножем асистентку вчителя. Остання померла від отриманих травм. Передає УНН із посиланням на bfmtv.

Деталі

Трагедія у школі на Верхній Марні (департамент на північному сході Франції), у містечку Ножан: сьогодні вранці, незадовго до 8.30, коли охоронці проводили обшук сумок на вході до середньої школи Франсуази-Дольто, учень середньої школи дістав ніж і напав на асистентку вчителя. 31-річна жертва нападу померла від отриманих травм, повідомляє джерело, близьке до розслідування. 14-річного учня середньої школи було взято під варту в жандармерії Ножан. Поліція проводить розслідування, щоб відтворити перебіг подій та причини.

Коментар влади Франції

Доглядаючи за нашими дітьми в Ножані, асистентка вчителя втратила життя, ставши жертвою безглуздого насильства. .. Країна в жалобі, а уряд мобілізується для зменшення злочинності - написав президент Франції Еммануель Макрон у дописі на X.

Нагадаємо

У школі австрійського міста Грац сталася стрілянина. Загинуло дев'ять людей, серед яких вісім учнів та один дорослий, злочинця знайдено мертвим у туалеті школи.