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У Франції школяр витягнув ніж і напав на жінку-педагога: співробітниця середньої школи померла від отриманих травм

Київ • УНН

 • 1068 перегляди

У Франції 15-річний учень напав з ножем на асистентку вчителя під час перевірки портфелів. Від отриманих травм 31-річна жінка померла на місці. Поліція розслідує трагедію.

У Франції школяр витягнув ніж і напав на жінку-педагога: співробітниця середньої школи померла від отриманих травм

Під час перевірки шкільних портфелів 15-річний учень французької середньої школи ножем асистентку вчителя. Остання померла від отриманих травм. Передає УНН із посиланням на bfmtv.

Деталі

Трагедія у школі на Верхній Марні (департамент на північному сході Франції), у містечку Ножан: сьогодні вранці, незадовго до 8.30, коли охоронці проводили обшук сумок на вході до середньої школи Франсуази-Дольто, учень середньої школи дістав ніж і напав на асистентку вчителя. 31-річна жертва нападу померла від отриманих травм, повідомляє джерело, близьке до розслідування. 14-річного учня середньої школи було взято під варту в жандармерії Ножан. Поліція проводить розслідування, щоб відтворити перебіг подій та причини.

Коментар влади Франції

Доглядаючи за нашими дітьми в Ножані, асистентка вчителя втратила життя, ставши жертвою безглуздого насильства. .. Країна в жалобі, а уряд мобілізується для зменшення злочинності

 - написав президент Франції Еммануель Макрон у дописі на X.

Нагадаємо

У школі австрійського міста Грац сталася стрілянина. Загинуло дев'ять людей, серед яких вісім учнів та один дорослий, злочинця знайдено мертвим у туалеті школи.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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