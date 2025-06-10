Во Франции школьник вытащил нож и напал на женщину-педагога: сотрудница средней школы скончалась от полученных травм

Во время проверки школьных портфелей 15-летний ученик французской средней школы ножом ассистентку учителя. Последняя умерла от полученных травм. Передает УНН со ссылкой на bfmtv.

Детали

Трагедия в школе на Верхней Марне (департамент на северо-востоке Франции), в городке Ножан: сегодня утром, незадолго до 8.30, когда охранники проводили обыск сумок на входе в среднюю школу Франсуазы-Дольто, ученик средней школы достал нож и напал на ассистентку учителя. 31-летняя жертва нападения скончалась от полученных травм, сообщает источник, близкий к расследованию. 14-летний ученик средней школы был взят под стражу в жандармерии Ножан. Полиция проводит расследование, чтобы воссоздать ход событий и причины.

Комментарий властей Франции

Ухаживая за нашими детьми в Ножане, ассистентка учителя потеряла жизнь, став жертвой бессмысленного насилия. .. Страна в трауре, а правительство мобилизуется для уменьшения преступности - написал президент Франции Эммануэль Макрон в заметке на X.

Напомним

В школе австрийского города Грац произошла стрельба. Погибли девять человек, среди которых восемь учеников и один взрослый, преступник найден мертвым в туалете школы.