Восстановление отношений с рф, прекращение войны в Украине, недопущение "расширения" НАТО: США представили новую стратегию нацбезопасности
Киев • УНН
Соединенные Штаты обновили стратегию национальной безопасности, которая предусматривает восстановление отношений с россией, прекращение войны в Украине и недопущение расширения НАТО. Документ также акцентирует внимание на самостоятельном усилении обороны Европы и важности Индо-Тихоокеанского региона.
В Соединенных Штатах Америки представили обновленную стратегию национальной безопасности. Главной ее стратегией является восстановление "дружественных и стабильных" отношений с россией, прекращение войны в Украине и недопущение "дальнейшего расширения" НАТО, сообщает УНН со ссылкой на Белый дом.
Другие ключевые позиции документа выглядят так:
- Вашингтон хочет, чтобы Европа самостоятельно усиливала
собственную оборону;
- Администрация США признает наличие "конфликта
позиций" с европейскими чиновниками;
- Индо-Тихоокеанский регион определен одним из
ключевых геополитических и экономических направлений XXI века;
- В торговле с Китаем США предлагают сосредоточиться только
на товарах, не имеющих стратегического значения.
Европейские лидеры обратились со строгим предупреждением к президенту Украины Владимиру Зеленскому: не поддаваться требованиям россии без железобетонных обязательств по безопасности со стороны США.
В то же время США призвали страны Европы заблокировать планы по использованию замороженных активов российского центрального банка для поддержки огромного кредита Украине.