Восстановление отношений с рф, прекращение войны в Украине, недопущение "расширения" НАТО: США представили новую стратегию нацбезопасности

В Соединенных Штатах Америки представили обновленную стратегию национальной безопасности. Главной ее стратегией является восстановление "дружественных и стабильных" отношений с россией, прекращение войны в Украине и недопущение "дальнейшего расширения" НАТО, сообщает УНН со ссылкой на Белый дом.

Детали

Другие ключевые позиции документа выглядят так:

Вашингтон хочет, чтобы Европа самостоятельно усиливала собственную оборону;

Администрация США признает наличие "конфликта позиций" с европейскими чиновниками;

Индо-Тихоокеанский регион определен одним из ключевых геополитических и экономических направлений XXI века;

В торговле с Китаем США предлагают сосредоточиться только на товарах, не имеющих стратегического значения.

Напомним

Европейские лидеры обратились со строгим предупреждением к президенту Украины Владимиру Зеленскому: не поддаваться требованиям россии без железобетонных обязательств по безопасности со стороны США.

В то же время США призвали страны Европы заблокировать планы по использованию замороженных активов российского центрального банка для поддержки огромного кредита Украине.