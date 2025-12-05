$42.180.02
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
08:37 • 4340 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
07:29 • 13333 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 27636 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 38518 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - Зеленский
4 декабря, 16:56 • 34843 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 58081 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 33690 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 55913 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 24354 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Восстановление отношений с рф, прекращение войны в Украине, недопущение "расширения" НАТО: США представили новую стратегию нацбезопасности

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Соединенные Штаты обновили стратегию национальной безопасности, которая предусматривает восстановление отношений с россией, прекращение войны в Украине и недопущение расширения НАТО. Документ также акцентирует внимание на самостоятельном усилении обороны Европы и важности Индо-Тихоокеанского региона.

Восстановление отношений с рф, прекращение войны в Украине, недопущение "расширения" НАТО: США представили новую стратегию нацбезопасности

В Соединенных Штатах Америки представили обновленную стратегию национальной безопасности. Главной ее стратегией является восстановление "дружественных и стабильных" отношений с россией, прекращение войны в Украине и недопущение "дальнейшего расширения" НАТО, сообщает УНН со ссылкой на Белый дом.

Детали

Другие ключевые позиции документа выглядят так:

  • Вашингтон хочет, чтобы Европа самостоятельно усиливала собственную оборону;
    • Администрация США признает наличие "конфликта позиций" с европейскими чиновниками;
      • Индо-Тихоокеанский регион определен одним из ключевых геополитических и экономических направлений XXI века;
        • В торговле с Китаем США предлагают сосредоточиться только на товарах, не имеющих стратегического значения.

          Напомним

          Европейские лидеры обратились со строгим предупреждением к президенту Украины Владимиру Зеленскому: не поддаваться требованиям россии без железобетонных обязательств по безопасности со стороны США.

          В то же время США призвали страны Европы заблокировать планы по использованию замороженных активов российского центрального банка для поддержки огромного кредита Украине.

          Евгений Устименко

          ПолитикаНовости Мира
          Война в Украине
          Белый дом
          НАТО
          Вашингтон
          Европа
          Китай
          Владимир Зеленский
          Соединённые Штаты
          Украина