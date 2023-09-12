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Все риски для стран ЕС от украинского агроэкспорта устранены - Ольга Стефанишина

Все риски для стран ЕС от украинского агроэкспорта устранены - Ольга Стефанишина

Киев • УНН

 • 303883 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Украинские фермеры рассчитывают на увеличение транзитных возможностей через территорию соседних государств, поскольку основные потребители продукции украинского АПК находятся далеко за пределами этих государств и сейчас все факторы, которые могли бы представлять риск для Польши или любой другой страны Евросоюза, устранены. Об этом, как сообщает офис вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, она заявила в интервью польскому вестнику ONET, передает УНН.

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«Наши фермеры рассчитывают на развитие и увеличение транзитных возможностей через территорию соседних государств-членов ЕС, поскольку основные потребители нашей продукции находятся далеко за пределами этих пяти государств ЕС. Сейчас все факторы, которые могли бы представлять риск для Польши или любой другой страны Евросоюза, устранены. Поэтому, мы ожидаем, что в сентябре ограничения по экспорту не будут продолжены», – подчеркнула чиновница.

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Также она отметила, что “даже во времена полномасштабной войны, массового разрушения инфраструктуры и нарушения логистики, Украина придерживается правил торговли”.

“Этого же ожидаем и от соседних стран. Любые односторонние меры – это обход законодательства ЕС”, - уверена Ольга Стефанишина.

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Правительственный чиновник отметила, что статистические данные четко показывают, что украинская сельскохозяйственная продукция не представляет никакой угрозы для внутреннего рынка ЕС.

“Следовательно, любые дальнейшие ограничения по украинскому аграрному экспорту будут иметь скорее политический аспект”, - говорится в сообщении офиса чиновницы.

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Ольга Стефанишина также отметила, что были проведены консультации с украинским аграрным бизнесом и заверила, что пять стран ЕС, которые выступают за продолжение ограничительных мер, не являются приоритетным рынком для украинского агроэкспорта.

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Напомним

Члены общественного союза “Всеукраинский аграрный форум” ранее обратились с письмом к прем’єр-министру Украины Денису Шмыгалю, в котором просят принять меры по полноценному восстановлению поставок украинской сельскохозяйственной продукции, прежде всего на рынки ЕС.

Представители украинского АПК обеспокоены инициативами отдельных государств-членов ЕС и Европейской комиссии, которые несут в себе опасность уничтожения украинского аграрного сектора экономики. В частности, они обеспокоены фактами, которые свидетельствуют о невыполнении ст. 35 Соглашения. Эта статья говорит о том, что ни одна сторона Соглашения не должна вводить какие-либо запреты или ограничения в отношении импорта любого товара другой стороны. Однако, убеждены аграрии, практика ограничений, в частности по ввозу на территорию ряда стран-членов ЕС украинского зерна, нарушает положения Соглашения и является дискриминационной по отношению к Украине.

По этому поводу президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко в комментарии УНН отметил, что, по его мнению, Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния не могут конкурировать с Украиной в агропромышленном комплексе, а блокированием украинского экспорта противоречат позиции Еврокомиссии и Европарламента.

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